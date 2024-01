Giacomo Giorgio/ La rivelazione dal set di Doc nelle tue mani 3: “Sono svenuto”

Giacomo Giorgio, curioso retroscena dal set di Doc Nelle Tue Mani 3

Giacomo Giorgio è tra le new entry di Doc Nelle Tue Mani 3. La nuova stagione dell’amata fiction di Rai 1 debutterà l’11 gennaio 2024, per poi andare in onda ogni giovedì con una puntata inedita. Ritroveremo Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che continuerà a dirigere il reparto di Medicina Interna presso il Policlinico Ambrosiano. Al suo fianco, la sua squadra di medici e nuovi promettenti specializzandi. Tra questi c’è anche il personaggio di Giacomo Giorgio. Apprezzato in Mare Fuori e più di recente in Noi siamo leggenda, il giovane attore ha raccontato un curioso retroscena dal set sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. I suoi fan, che lo seguono da quando vestì i panni di Ciro Ricci, non vedono l’ora di vederlo in azione in questa nuova avventura televisiva.

“Ho apprezzato la preparazione che mi hanno consentito di fare in ospedale e in sala operatoria”, ha rivelato al settimanale, per poi aggiungere quello che gli è successo mentre faceva da spettatore: “Peccato che al secondo intervento a cui ho assistito, in cui asportavano un neo, sono svenuto”. Un piccolo inconveniente che si è comunque risolto nel migliore dei modi.

Giacomo Giorgio: chi interpreta in Doc Nelle Tue Mani 3?

Giacomo Giorgio in Doc Nelle Tue Mani 3 interpreta Federico Lentini, uno degli specializzandi di questa nuova stagione. Il suo tutor sarà Riccardo Bonvegna, personaggio interpretato da un altro volto molto amato dagli spettatori delle fiction Rai, Pierpaolo Spollon. Sempre sulle pagine di Sorrisi, Giorgio ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo Federico e in che modo interagirà con i protagonisti della serie: “Federico è un nuovo specializzando, benestante, che ha la carriera assicurata”, ha confidato. “E infatti preferisce godersi la bella vita, viaggiare, fare surf”, ha spiegato così l’attore, rivelando il carattere di Federico.

La carriera di medico, però, non era nei programmi del giovane specializzando. “Il padre però lo costringe a questi sei mesi di specializzazione. Ma poi, forse, si renderà conto di cosa significa fare il medico”, ha infine concluso Giacomo Giorgio nell’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni.











