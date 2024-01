Doc 3 Nelle tue mani/ Diretta 25 gennaio 2024 e anticipazioni: Martina salva la vita ad Angelo

Doc 3 nelle tue mani fiction Rai 1: diretta terza puntata e commento live 25 gennaio 2024

A Doc 3 Nelle tue mani, continuano i flashback del 2019 con Giulia Giordano ed Andrea Fanti all’inizio della loro frequentazione. In realtà il Doc era molto diverso da com’è attualmente. Grazie ad un’ottima intuizione di Martina Carelli, Angelo scopre che cos’ha: la meningite tubercolare. Martina salva la vita ad Angelo scoprendo per prima qual è il problema.

Si scopre anche la vera storia di Angeli e della madre, che ha sempre amato il figlio, non lo ha mai picchiato ne gli ha fatto del male ma ha preferito darlo in affido per assicurargli una vita migliore poi purtroppo è finita in carcere e per questo non ha più cercato il figlio. Angelo grazie all'amico Vasco ed alla madre ritrovata può tornare a casa più sereno mentre il Doc e la sua equipe vanno a festeggiare.

Riccardo Bonvegna e Martina Carelli dopo l’iniziale incomprensione iniziano ad andare d’accordo

Nel corso del secondo episodio di Doc 3 Nelle tue mani, il paziente Angelo dopo il malore viene sottoposto ad una TAC dalla quale non si evince nulla. Durante l'esame però il paziente ha una crisi e si evince una rigidità nucale. La specializzanda Martina sostiene che si tratti di meningite ma al solo sentire la parola Riccardo ha una crisi d'ansia. Parlando con il coinquilino di Angelo si scopre che ha subìto maltrattamenti dalla madre, per questo non l'ha mai cercata. Nel frattempo Martina e Riccardo scoprono di avere molte cose in comune.

Nel frattempo Andrea Fanti continua ad essere tormentato dai ricordi della donna misteriosa. Si torna indietro con il tempo e con i medici Lazzarini e Kidane mentre Giulia ed Andrea hanno iniziato a conoscersi meglio, ma già all'epoca Fanti aveva dei comportamenti strani tanto che Lazzarini ha ipotizzato che ci fosse un'altra donna: che si tratti proprio della donna misteriosa?

Giulia Giordano delusa da Andrea Fanti, arriva un operaio con diversi malori

Il secondo episodio di Doc 3 Nelle tue mani si apre con il malore di un operaio, Federico Lentini (Giacomo Giorgio) è convinto che Martina saboti Lin con il tutor Riccardo Bonvegna perché prova un debole per lui. La realtà però è diversa, la giovane non è laureata e sta seriamente pensando di dimettersi. Andrea Fanti è ancora alle prese con la sua memoria ed insieme ad Enrico cerca di scoprire il suo passato.

Nel frattempo, Giulia non prende per nulla bene la rivelazione di Fanti, non è stata la sua prima fidanzata dopo Agnese, nel mezzo c'è stata un altra donna. Nel frattempi c'è un flashback di anni prima, e sono presenti Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) e Alberto Malanchino (Gabriel Kidane) con il primo che si è accorto che c'è qualcosa tra Giulia e Andrea. Il paziente, invece, ha disturbi dell'attenzione.

Sospiro di sollievo per Teresa: il delirio è causato da una particolare pianta

Il primo episodio della puntata del 25 gennaio 2024 di Doc 3 Nelle tue mani si conclude con due lieto fine. Innanzitutto si scopre che la causa dei deliri della caposala Teresa non è, per fortuna, una grave malattia psichiatrica ma risiede nell’insalata. Ha mangiato lo stramonio un’insalata coltivata nell’orto dell’ospedale da Andrea Fanti che può causare deliri e crisi.

Anche per la giovane Rita per fortuna ci sono buone notizie, ha dei problemi cardiaci a causa di un virus contratto da bambina e mai debellato che adesso può curare con un intervento. La giovane però, dopo aver ascoltato Andrea Fanti non si convince a sottoporsi alla chemioterapia per curare il tumore ai polmoni. Infine, Damiano cerca di riallacciare i rapporti con il fratello che non sente da tempo. L'episodio si conclude con un nuovo sconvolgente ricordo di Andrea: lui insieme ad una donna in una stanza d'albergo, la numero 726. Andrea ha tradito Agnese.

(Agg di Liliana Morreale)

Teresa è in preda ai deliri e crisi psicotiche: tutti preoccupati soprattutto Enrico

Nel corso della 3^ puntata di Doc 3 Nelle tue mani, tutti sono in ansia per Teresa Maraldi (Elisa Di Eusanio). La caposala inizia a dare segni di delirio di cui non si comprende la causa. Il più preoccupato di tutti è lo psichiatra Enrico Sandri (Giovanni Scifoni). Dalle analisi si scopre che non ha problemi di tiroide o altre e quindi la diagnosi può essere ancora più nefasta: un problema serio al cervello. Per fortuna si scopre che può essere nel cibo più precisamente nell'insalata mangiata: lo stramonio, sostanza tossica che causa delirio

Nel frattempo Rita continua a non dar retta ad Andrea Fant e la sua equipe. La giovane non crede nella scienza ma solo alla strampalate teorie di un ex medico Lambert, che convince i suoi pazienti di poter guarire da tumori con cortisone e vitamine. Il padre di Rita confessa a Fanti di credere nella medicina mentre la moglie no, ed è da lei che ha preso la figlia.

Rita rifiuta la chemio per curare il tumore ai polmoni: Andrea cerca di farle cambiare idea

La terza puntata di Doc 3 Nelle tue mani in onda questa sera, 25 gennaio 2024, si apre con il malore di Rita il giorno del suo 20esimo compleanno. La giovane ha delle gravi crisi respiratorie e per questo viene ricoverata al Policlinico Ambrosiano. La diagnosi in realtà già c’è ha un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno ai polmoni, ma la ragazza anziché sottoporsi a chemioterapia preferisce curarsi con un metodo alternativo di un medico radiato dall’ordine basato solo cortisone e vitamine.

Nel frattempo Andrea Fanti (Luca Argentero) cerca di ritrovare la memoria grazie all'aiuto dello psichiatra Enrico Sandri (Giovanni Scifoni). Rita nel frattempo rivela ad Andrea Fanti di essere convinta che il tumore abbia una causa psicologica, un trauma subìto: la morte della mamma avvenuta l'anno prima per un incidente stradale. E per questo rifiuta la chemio, il dottor Fanti cerca di farle cambiare idea- Teresa nel frattempo ha delle crisi.

DOC Nelle tue mani 3, anticipazioni primo episodio 25 gennaio 2024 “Il beneficio del dubbio”

Prosegue DOC Nelle tue mani 3 con una nuova puntata, in prima assoluta giovedì 25 gennaio 2024 su Rai 1. In questa stagione, il dottor Fanti comincia a recuperare altri ricordi, e pian piano la sua memoria si fa più chiara. Ciò spaventa l’ex moglie Agnese, che teme possa ricordare qualcosa che non vorrebbe. Anche Giulia è in pensiero, e parecchio confusa. Se Andrea recuperasse la memoria, potrebbe anche ricordare il loro amore passato? Andiamo intanto a scoprire le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Fanti ha un nuovo ricordo, ma comincia anche a nutrire dei dubbi. E se la sua memoria lo stesse ingannando, facendogli credere cose che non sono vere? Confuso, a quel punto non gli resta che chiedere ad Enrico di sospendere la terapia. Anche in reparto la situazione non è certo tranquilla. C’è una paziente di nome Rita, una giovane ragazza che rifiuta la chemioterapia. Inoltre, Andrea e la sua squadra sono impegnati altrove e devono occuparsi del caso di una paziente che conoscono fin troppo bene.

Anticipazioni DOC Nelle tue mani 3, trama secondo episodio “La vela”

Nel secondo episodio di DOC Nelle tue mani 3 intitolato “La vela”, Fanti è sconvolto e vede crollare tutte le sue certezze che aveva sul suo passato. Le ultime rivelazioni lo hanno lasciato di stucco, ma ha bisogno di fare chiarezza su quanto sia successo. Per questo motivo decide di rivolgersi, ancora una volta, a Giulia, trascinandola nella sua ricerca per la verità. La dottoressa, però, sta passando un periodo complicato: è messa in crisi dall’idea che la sua relazione con Andrea fosse basata su una menzogna. A chi credere?

La puntata gira tutta intorno al passato. Problemi sembra averli anche Angelo, un paziente ricoverato all’Ambrosiano. Le sue condizioni sono davvero complesse, e spetterà a Martina occuparsene. La specializzanda dovrà mettersi alla prova e dimostrare tutto il suo talento.

Doc Nelle tue mani 3 fiction Rai 1: come si è conclusa la seconda puntata?

La scorsa puntata di DOC Nelle tue mani 3, in onda giovedì 18 gennaio, si era conclusa con un gran colpo di scena: lo specializzando Federico è stato l’unico a capire di quale malattia soffrisse il panettiere, ricoverato in ospedale. Matteo aveva una retinite pigmentosa. Insieme ad altri sintomi, scoperti dai dottori, si è scoperto che la diagnosi era quella di una malattia genetica rara. Inoltre, Riccardo e Martina, dopo le varie incomprensioni, sembravano aver trovato un punto d’incontro: sarà l’inizio di una bella collaborazione? Infine, un altro colpo di scena: la specializzanda Martina non è laureata! Questo è il suo gran segreto, che ha cercato di tener nascosto a tutti.

DOC Nelle tue mani 3 va in onda ogni giovedì su Rai 1 con una nuova puntata in prima assoluta. Oltre che vederla in tv, il pubblico può anche seguirla in diretta via streaming: la fiction è infatti disponibile su RaiPlay con tutti gli episodi, anche delle stagioni precedenti.











