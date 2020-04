Doc nelle tue mani oggi non va in onda/ Quando torna? Argentero: “Riprenderemo…”

Pubblicità

Questa sera avrebbe dovuto andare in onda una nuova puntata di Doc Nelle tue mani con Luca Argentero, invece su Rai 1 andrà in onda la serie “Vivi e lascia vivere”. Lo show dedicato alle vicende di Andrea Fanti (Pierdante Piccioni nella realtà) è stato infatti interrotto prima del previsto a causa dell’impossibilità di concludere la produzione degli episodi a causa della pandemia di Coronavirus. Il pubblico è tuttavia curioso di scoprire cosa accadrà nella vita di Doc e, dunque, quando la serie tornerà in onda con i nuovi episodi. A svelarlo è stato proprio Luca Argentero nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Di 24 settimane di riprese, resta una settimana da completare. – ha ammesso l’attore – Quando riprenderemo, e con quali precauzioni, dipenderà dalle indicazioni del governo”, ha aggiunto.

Doc Nelle tue mani, ci sarà la seconda stagione? Parla Luca Argentero

Bisognerà dunque attendere le prossime disposizioni del Governo e l’allentamento del lockdown per avere indicazioni più precise sul ritorno della fiction di Rai1 con i nuovi episodi. Le puntate di Doc nelle tue mani sono comunque previste per questo autunno e metteranno fine ad una prima stagione che ha ottenuto quasi 9 milioni di spettatori. Luca Argentero si è inoltre esposto in merito ad una possibile seconda stagione, ammettendo che “Io la farei”. Anche su questa, però, al momento non ci sono certezze. L’attore inoltre non regala al pubblico alcuna anticipazione in merito a ciò che ci attende nelle prossime puntate: “io non svelo nulla. Perché la serie è scritta in modo denso, succede qualcosa ogni minuto, rovinerei tutto”, ha infatti ammesso nel corso dell’intervista.



