PIERDANTE PICCIONI, STORIA VERA DI “DOC NELLE TUE MANI”/ “Trattato da demente”

Si chiama Pierdante Piccioni, è un medico ed è colui che ha ispirato la fiction con Luca Argentero Doc Nelle tue mani. Il dottor Piccioni, nel 2013, dopo un incidente sulla tangenziale di Pavia, si risveglia dal coma senza ricordare gli ultimi 12 anni: è convinto di essere nel 2001 e di aver appena accompagnato suo figlio, ancora bambino, a scuola. Non ricorda il passaggio dalla Lira all’Euro, l’avvento dei social network e che sua madre, qualche anno prima, si è spenta. Vede il mondo attorno a se improvvisamente invecchiato, mentre lui è fermo a un giorno di tanti anni prima, quando suo figlio, ventenne, è in procinto di compiere otto anni. “Veniva reputata impossibile da credere”, ha detto Pierdante Piccioni nel libro nel quale racconta la sua storia, “Meno 12”. “Poi sono venute fuori le lesioni. Quei mesi in cui sono stato trattato da demente e impostore li ricordo purtroppo”.

PIERDANTE PICCIONI: “I MIEI FIGLI? CI ABBIAMO MESSO UN PO’, MA..”

Per Pierdante Piccioni, una delle fasi più difficili del suo recupero è stata quella legata al rapporto con i figli: “Quando mi hanno detto: ‘Vuoi vedere i tuoi figli?’, ho pensato: ‘Questi sono matti, fanno vedere a due bambini piccoli il papà col catetere?’, ha raccontato a Fanpage il dottor Piccioni. “E poi sono entrati due giganti con la barba. Ho detto: ‘Si saranno sbagliati, saranno i figli di qualcun altro. Non sono i miei bambini’. Non è che io lo facessi apposta – ha precisato il medico – ma non sapevo chi fossero”. Recuperare il tempo perduto, però, non è stato semplice: “Ci abbiamo messo un po’ di anni […] – ha spiegato oggi Piccioni a Fanpage – Con equilibrio e col tempo, siamo riusciti a ritrovare un rapporto. Hanno superato il dramma di un papà che non li riconosceva e a cui all’inizio stavano anche sulle scatole. Io ho imparato ad accettarli per quello che sono e a vedere i loro aspetti positivi. Sono fiero di loro”.

LE PAROLE DI LUCA ARGENTERO

Oggi il dottor Pierdante Piccioni è tornato a fare il medico. Non lavora più come primario, ma nel pronto soccorso di Lodi, dove si occupa di persone affette da coronavirus ma in via di guarigione: “Ho studiato per tornare a fare il medico, ma ho capito che potevo essere più utile per creare dei percorsi per i pazienti dopo il ricovero in ospedale”, ha detto nei giorni scorsi a Fanpage. A fare tesoro della sua testimonianza, Luca Argentero, il quale, ospite in collegamento con “Che tempo che fa”, ha parlato della sua di come il contributo di Pierdante Piccioni sia stato prezioso per la costruzione del suo personaggio, Andrea Fanti: “Quando giri una storia vera e hai la fortuna di poterti confrontare con il protagonista di questa storia – ha detto l’attore – è un enorme vantaggio, perché ho avuto modo di farmi raccontare tantissime sfumature”.



