Doc Nelle tue Mani, replica/ Anticipazioni oggi 29 luglio: Andrea ha riconquistato l’ex

Doc Nelle tue Mani, anticipazioni puntata in replica di oggi, 29 luglio

In salute e in malattia e Quello che siamo, sono questi i titoli degli episodi di oggi, 29 luglio, di Doc Nelle tue Mani. La prima stagione del medical drama di Rai1 torna in onda in replica in attesa di capire quando e come vedremo i nuovi episodi a cui attualmente si sta lavorando sul set al completo, almeno così sembra. Luca Argentero vestirà ancora i panni di Andrea Fanti per mettere insieme i pezzi della sua vita ma anche dei suoi studi e del suo lavoro. Per fortuna il nostro dottore è rimasto in corsia, seppur privo di alcuni dei suoi bagagli, ma cosa gli accadrà questa sera? Dopo la paura avuta per la salute di Carolina e dopo aver risolto alcune cose e scoperte altre, adesso Andrea dovrà occuparsi nuovamente dei suoi pazienti ma anche dei sentimenti suoi e dell’ex moglie.

Doc Nelle tue Mani, Andrea ha riconquistato davvero la sua ex moglie?

Proprio nel primo dei due episodi di oggi di Doc Nelle tue Mani in replica oggi, Andrea è convinto di aver fatto di nuovo colpo sulla moglie e proprio per questo, convinto di sé e del loro amore, prova ad organizzare il matrimonio di un paziente in condizioni critiche proprio nel suo reparto. Nel frattempo, Gabriel tira fuori una trovata e rovescia gli equilibri nel gruppo degli specializzandi, ma di cosa si tratta? Nel secondo episodio della serata, Lorenzo tira fuori qualcosa di cui nessuno era al corrente soprattutto quando una paziente arriva in reparto e crea scompiglio. Dall’altro lato, invece, Elisa e Gabriel si trovano di nuovo gomito a gomito e per questo finiranno a ricostruire la vita di un anziano ricoverato che forse, proprio come Andrea, ha dimenticato qualcosa. A tenerli insieme è l’unica parola che lui sembra dire di continuo e che forse rimanda a qualcosa di importante della sua vita ma a cosa o a chi?

