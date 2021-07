Doc – Nelle tue mani, replica/ Anticipazioni quarta puntata: Andrea in ansia

Doc Nelle tue mani: anticipazioni della puntata trasmessa in replica il 22 luglio

Dopo aver lasciato spazio alla replica di Italia-Inghilterra, trasmessa da Raiuno giovedì 15 luglio, questa sera, tornano in onda le repliche di Doc Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero, ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni e che, trasmessa per la prima volta nella primavera del 2020, ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Questa sera, saranno riproposti in replica gli episodi Like e Il giuramento in cui il protagonista Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, si ritrova a vivere attimi di ansia e tensioni.

Carolina sviene improvvisamente

Nel primo episodio di Doc nelle tue mani intitolato “Like”, la figlia di Agnese e Andrea, Carolina, sviene improvvisamente mentre si trova in un parto a studiare. Inizialmente si pensa che sia affetta dalla sindrome di Mallory-Weiss e, successivamente, da un tumore all’esofago. Agnese e Andrea, invece, temono che possa fare uso di sostanze stupefacenti. Quando, però, si reca a casa della figlia, Andrea capisce che soffre di bulimia. Durante un toccante confronto con i genitori, così, Carolina confessa la verità sulla morte del fratello Mattia.

Andrea e Agnese di nuovo insieme, ma…

Nel secondo episodio Doc nelle tue mani in onda in replica questa sera dal titolo “Il giuramento”, Andrea e Agnese provano a stare vicini alla figlia Carolina che si appresta ad iniziare la terapia. Per cercare di superare il passato e concentrarsi sul futuro della figlia, Andrea e Agnese decidono di trascorrere una serata in famiglia con lei al termine della quale si baciano e fanno l’amore. Sembra un nuovo inizio, ma non è affatto così. Nel frattempo, Gabriel, dopo aver somministra a Noureddin del paracetamolo nonostante abbia dichiarato di esserne allergico, provocandogli uno shock anafilattico che lo manda in coma, confessa ad Andrea di averlo fatto perchè desidera la sua morte essendo un trafficante di essere umani. Andrea rimprovare duramente Gabriel per aver violato il giuramento di Ippocrate. Giulia, invece, accetta l’invito di Lorenzo per un motoraduno, mentre Andrea continua ad assumere gli psicofarmaci.

