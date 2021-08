Doc Nelle tue mani, replica/ Anticipazioni ultimi episodi 19 agosto: Sardoni minaccia Lorenzo

Doc Nelle tue mani, anticipazioni ultimi episodi in replica oggi, 19 agosto

Doc nelle tue mani torna in onda oggi, 19 agosto, con un doppio episodio nonché il finale di stagione, la prima del medical drama di successo con Luca Argentero. L’attore tornerà a vestire i panni di Andrea Fanti per una seconda stagione molto presto ma, intanto, i fan si sono consolati proprio con la messa in onda di queste repliche che si concluderanno questa sera con gli episodi dal titolo Veleni e Io ci sono.

Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni: nuovi personaggi e colpi di scena

I titoli non rendono bene l’idea dei colpi di scena che vedremo nel prime time di Rai1 a partire dalle 21.30 e tutto perché la storia che riguarda Andrea Fanti sta per concludersi perché la verità sul medicinale e sulla famosa cartella clinica al centro delle ultime puntate, verrà finalmente a galla. Andrea è davvero colpevole della morte del suo paziente e anche di una finta sperimentazione e ricerca sul farmaco oppure no?

DOC NELLE TUE MAN, REPLICA/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: problemi per Elisa

Doc Nelle tue mani: Sardoni minaccia Lorenzo, è lui il colpevole?

Nel primo dei due episodi di Doc nelle tue mani di oggi, Andrea scopre che proprio lui ha ordinato ad uno specializzando di falsificare i risultati del test sul Satonal. Rimane il fatto che proprio il giorno in cui gli hanno sparato, il primario aveva mandato via il giovane, è solo una coincidenza? Intanto, in corsia arriva il famoso medico Nicola Forti. L’uomo, spesso minacciato proprio per via delle battaglie civili che combatte ogni giorno, sostiene di essere stato avvelenato. Giulia non pensa che il suo malore sia legato a questo ma ordina gli esami per andare a fondo alla questione proprio mentre Lorenzo parla con la Polizia smentendo le parole di Dario e spingendo Sardoni a minacciarlo: se aiuterà Andrea rivelerà a tutti che ha assunto gli oppioidi facendolo radiare. A quel punto è chiaro che è Sardoni il colpevole di tutto, riuscirà a fare la cosa giusta? Agnese incontra Dario per aiutare l’ex marito a scoprire la verità e a quel punto lo specializzando rivela di soffrire della malattia di Crohn e di aver accettato di aiutarlo solo per soldi perché con il suo basso stipendio no riesce a curarsi.

Doc nelle tue mani 2/ Anticipazioni: rinascita di Andrea Fanti e la pandemia al centro della trama

Nel secondo episodio le cose si complicano un po’ per tutti. La forza di Doc Nelle tue mani sta anche nei legami personali tra i personaggi e mentre gli specializzandi sono ormai alle prese con cotte, amori e amorazzi, Andrea Fanti è pronto ad assumersi la responsabilità di ogni suo gesto per pagare per la morte del suo paziente. Sarà un colpo di scena finale ad evitare il peggio e tutto perché Lorenzo troverà la forza e il coraggio di non piegarsi alle minacce di Sardoni, come andrà a finire questa prima stagione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA