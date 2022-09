Doccia insieme per risparmiare energia/ L’idea del Governo svizzero: “I consumi…”

“Fare la doccia insieme per risparmiare acqua”: la proposta della Svizzera

Fare la doccia in coppia per risparmiare energia: è questa l’idea del Governo svizzero. Il ministro dell’Ambiente, Simonetta Sommaruga, sta promuovendo da giorni alcune misure per ridurre i consumi del 15%. Secondo il Governo, quest’inverno bisognerà risparmiare in determinate maniere per evitare il rischio di interruzioni di corrente: per questo, per risparmiare energia, una soluzione potrebbe essere quella di fare la doccia insieme.

Simonetta Sommaruga sta dunque promuovendo un programma con una serie di misure per ridurre i consumi del 15% quest’inverno. Questo, per evitare il rischio di interruzioni di corrente. Rispondendo ad alcune domande sulla politica del governo poste dai lettori del quotidiano 20 Minuten, il ministro ha spiegato che le soluzioni potrebbero essere quelle di “spegnere il computer quando non serve, o spegnere le luci, o fare la doccia insieme“.

Il chiarimento: “Fare la doccia insieme non è più adatto a tutti”

La proposta del ministro dell’Ambiente svizzero ha fatto sorridere sui social, tanto da “costringere” Sommaruga a chiarire la sua posizione nel corso di un’intervista a Tages-Anzeiger. Il suggerimento, a suo dire, era destinato ai giovani. La politica ha spiegato che “dopo una certa età, fare la doccia insieme non è più adatto a tutti”. Secondo il ministro, però, l’idea sarebbe stata accolta bene e avrebbe aumentato la consapevolezza per la necessità di risparmiare sui consumi.

Dure critiche sono arrivate da Géraldine Savary, redattrice della rivista femminile Femina. Secondo lei, il governo vorrebbe “amministrare la nostra vita privata, fin nei dettagli più banali”. Così ha ironizzato dicendo agli svizzeri di fare l’amore “ogni mattina per riscaldarsi dopo aver spento il riscaldamento la sera, fare una doccia veloce insieme e andare in ufficio a braccetto, dopo aver lasciato l’auto, il motorino e la bicicletta elettrica in garage”. L’idea non è nuova in Svizzera: già nel 1985 l’Ufficio federale dell’energia propose come slogan “Meno sprechi e doppio piacere”.











