Documenti segreti: Joe Biden interrogato alla Casa Bianca/ Presidente Usa ascoltato da Procuratore speciale

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, è stato ascoltato nelle scorse ore da parte degli inquirenti nell’ambito dell’indagine portata avanti da Robet Hur, procuratore speciale Usa, in merito alle carte top secret che erano state ritrovate nella residenza dello stesso commander in Chief, nel Delaware e nell’ex ufficio di Washington.

La vicenda era venuta alla luce alla fine del 2022, quando in un ufficio che si trova presso la capitale americana, e anche nel garage della residenza privata di Biden, erano stati ritrovati dei documenti riservati inerenti il periodo in cui lo stesso uomo più potente al mondo era vicepresidente, quindi 2009-2017, e ai suoi trent’anni al Senato americano, come riferisce RaiNews attraverso il suo sito. La legge americana è severissima sulla questione, e impone a presidenti e vicepresidenti di trasferire presso gli archivi nazionali i loro documenti ufficiali ma anche comunicazioni e altre note, di conseguenza non è possibile avere nei propri studi o in casa, incartamenti top secret.

JOE BIDEN INTERROGATO ALLA CASA BIANCA: LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

L’interrogazione di Biden è stata condotta presso la Casa Bianca nelle giornate di domenica e lunedì, ed è stato fatto sapere che sia il presidente quanto la sua amministrazione “stanno collaborando e, come opportuno, abbiamo fornito pubblicamente gli aggiornamenti rilevanti, per essere più trasparenti possibile, coerentemente con la preservazione dell’integrità dell’indagine”.

E ancora: “Il presidente è stato ascoltato nell’ambito dell’indagine condotta dal procuratore speciale Robert Hur”. L’indagine sta ovviamente creando un certo imbarazzo a Biden e a tutta la White House, anche perchè ha ricordato da vicino quanto avvenuto con l’ex presidente Donald Trump, trovato in possesso di documenti classificati nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dopo aver perso le elezioni del 2020. Non va inoltre dimenticato la vicenda legata al figlio di Joe Biden, Hunter, per cui lo stesso presidente potrebbe essere tirato in ballo, “colpevole” di aver coperto il figlio.

