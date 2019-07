Dolcenera/ Con Amaremare “si schiera” con Greta Thunberg e snobba i tormentoni…

Dolcenera torna con “Amaremare” al Battiti live 2019

Amaremare regala a Dolcenera il testimone per uscire dal cliché del tormentone estivo che parla di sentimenti fra esseri umani. Questa volta l’artista di Galatina con il suo nuovo singolo, uscito da pochissimo, punta tutto verso l’ambiente e sfrutta un tema caldo come quello del rispetto del verde. L’allarme è stato lanciato già da decenni e la plastica non fa che aumentare in tutte le acque del mondo. Dolcenera risponde al suo stesso appello, scegliendo di realizzare un brano leggero nonostante il peso della tematica su cui si concentra. Nel cuore del testo una metafora attuale, che prevede l’incertezza di realizzare uno scatto per Instagram a causa dell’inquinamento del mare che dovrebbe fare da sfondo. Dolcenera interpreterà la sua canzone a Battiti Live 2019 questa sera, mercoledì 31 luglio 2019, in occasione della tappa di Gallipoli che verrà trasmessa su Italia 1. Salirà sul palco virtualmente al fianco di Greenpeace, con cui ha stretto un accordo perché diventasse testimonial delle battaglie a favore dell’ambiente e in particolare del Plastic Radar, il progetto che coinvolge i cittadini perché possano segnalare la presenza di plastiche e rifiuti di vario tipo sulle spiagge.

Dolcenera: “Quando gli artisti scavano in profondità, siamo tutti connessi”

“Quando gli artisti scavano in profondità, siamo tutti connessi”, scrive Dolcenera sui social pensando a uno dei suoi ultimi concerti, avvenuto a Salerno nei giorni scorsi in occasione della consegna del Premio Charlot ed in particolare alla speciale serata dedicata a due mostri sacri come Massimo Troisi e Pino Daniele. Intanto i fan le fanno i complimenti per il suo nuovo singolo Amaremare, soprattutto alla luce del video ufficiale che ancora una volta sottolinea la bravura della cantautrice. Sempre più sorridente nei suoi scatti su Instagram, sottolineano diversi ammiratori, e sempre pronta anche a fare un tuffo all’indietro nel tempo. L’occasione giusta le viene data da un fan che la segue da diciassette anni e che ha voluto condividere con lei lo screenshot dell’autografo ricevuto poco prima dell’esibizione al Festival di Sanremo del 2002. “Dicesti che era il tuo primo autografo”, le scrive un certo Pietro, provocandole un mare di ricordi e persino qualche lacrima. “Questo autografo, fatto da una mano tremolante sul foglietto di una pizzeria napoletana adesso è quasi maggiorenne”, scrive invece lei condividendo il tutto su Instagram. Clicca qui per guardare il post di Dolcenera.

