Dolcenera, l’ex fidanzato Francesco Baccini/ “Tutto era alterato, anche i sentimenti”

Dolcenera e la storia con Francesco Baccini

Dolcenera è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. La cantante è da anni sulla scena musicale e con la sua voce ha conquistato tutti. Se della carriera di Dolcenera si sa tutto, della vita privata si conoscono i dettagli essenziali. Da anni, è legata al compagno Gigi Campanile, ma in passato, il nome della cantante è stata accostata a Francesco Baccini. I due sono stati per diverso tempo al centro del gossip durante la comune partecipazione al talent show musicale della Rai “Music Farm”.

All’interno del reality in cui gli artisti vivevano lontano dalla vita vera, tra Dolcenera e Francesco Baccini era nato un rapporto speciale che aveva fatto sognare i fan. Tra i due nacque una vera e propria storia d’amore? Anni dopo, in seguito alla fine del reality musicale, a svelare la verità fu proprio Baccini.

Le parole di Francesco Baccini su Dolcenera

Cosa c’è stato effettivamente tra Dolcenera e Francesco Baccini? “Si tratta di una storia inventata. Eravamo isolati dal mondo, sempre insieme; Dolcenera mi aveva fatto capire in tutti i modi che le piacevo. In realtà ero io che stavo diventando matto, gli amici che mi vedevano in tv non mi riconoscevano più. Eravamo in cattività, tutto era alterato, anche i sentimenti”, le parole del cantante.

Un rapporto speciale quello che c’è stato tra i due cantanti che, dopo Music Farm, hanno intrapreso due strade differenti come testimonia la vita privata della stessa cantante.

