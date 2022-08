Dolcenera/ “Calliope (Pace alla luce del sole) è un abbraccio di pace”

Dolcenera, nuovo album per i 20 anni di carriera

Dolcenera è tornata con un nuovissimo singolo dal titolo “Calliope (Pace alla luce del sole)”. Per l’occasione la cantautrice di “Mai più noi due” è tra gli ospiti della nuova puntata di Cornetti Battiti Live, l’evento musicale dell’estate trasmesso in prima serata su Italia 1. Dopo l’esperienza come giudice di “The Band”, la cantante pugliese ha deciso di pubblicare un nuovo singolo in concomitanza con l’estate. Si tratta di “Calliope (Pace alla luce del sole)” pubblicato lo scorso 29 luglio e disponibile in tutte le radio e su tutte le piattaforme musicali di streaming. Non solo, la cantante ha anche annunciato la pubblicazione di un nuovo album di inediti che dovrebbe uscire in autunno per festeggiare i 20 anni di carriera.

Irene Grandi, Giusy Ferreri e Dolcenera/ “L’incoscienza nei nostri occhi: The Band…”

Una carriera di successi quella di Dolcenera: nel 2003 trionfa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Siamo tutti là fuori”. Successivamente si fa conoscere ed apprezzare nel talent show Music Farm da cui ne esce vincitrice. Seguono album di successo e diversi singoli come “Com’è straordinaria la vita”, “Ci vediamo a casa”, “Il mio amore unico”, e tanti altri.

Gigi Campanile, fidanzato Dolcenera/ La cantante: "Dovuto sopportare certe cose..."

Dolcenera racconta il nuovo singolo “Calliope”

Per Dolcenera è arrivato il tempo di nuova musica. “Calliope (Pace alla luce del sole)” è il titolo del nuovo singolo che anticipa un progetto musicale importante in arrivo per i 20 anni di carriera. “Questo è per me un pezzo molto sentito e non vedo l’ora di poterlo condividere con tutti voi! Preparatevi a questo abbraccio di pace!” – ha detto la cantautrice pugliese dal suo profilo social. Una canzone a cui tiene molto che ha presentato in anteprima lo scorso 23 luglio durante il Festival Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty International.

Dolcenera, "The Band"/ "A Carlo Conti ho detto subito di sì"

Un brano intimista, che ha raccontato così: “scrivere questa canzone è stata una liberazione dalla forma di impotenza che mi ha oppresso per gli attuali fatti di guerra. Con la citazione di Cantami o Diva dell’Iliade di Omero, ma anche di Cuccurucucù Paloma di Franco Battiato, imploro Calliope, la musa della poesia epica ‘dalla bella voce’, a raccontarci finalmente storie di vita e non fatti riguardanti la morte e la guerra che ci stanno devastando”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA