Domenica in anticipazioni 11 settembre 2022/ Ospiti: Loretta Goggi, Stefania Matteuzzi, Mara Maionchi

Domenica in conferma Mara Venier alla conduzione: il nuovo record tv

Torna a intrattenere i telespettatori di Rai Uno, Domenica In, per la rinnovata stagione tv 2022-2023 e la cui prima puntata é attesa per le ore 14:00, in data 11 settembre 2022. Il talk domenicale vede riconfermarsi alla conduzione la zia d’Italia, Mara Venier, che quest’anno giunge al suo quattordicesimo anno di conduzione al timone di Domenica in, che negli anni ha consacrato la conduttrice come regina dell’intrattenimento domenicale in termini di ascolti TV, di casa Rai. Con la rinnovata conduzione di Domenica in, Mara Venier si aggiudica un nuovo traguardo, batte cioè il record detenuto in origine da Pippo Baudo attestatosi a 13 edizioni condotte, per la conduzione di Domenica in più longeva, passando a quota quattordici stagioni TV del talk della domenica sotto la sua conduzione.

Una nuova sigla, temi delicati e divertimento sono gli ingredienti del rinnovo di Domenica in, la cui set-list di ospiti in studio alla prima puntata della nuova stagione tv é ricca di grandi ospiti vip. Loretta Goggi, farà gli auguri a Mara Venier in occasione della sua quattordicesima conduzione di Domenica live. Ci sarà poi il Alberto Matano, che sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di spettacolo che coinvolgeranno sia Mara Venier sia Loretta Goggi.

Mara Venier si divide tra violenza di genere e intrattenimento, a Domenica in

Si assisterà anche ad uno spazio TV dedicato alla battaglia contro la violenza sulle donne: in studio, accompagnata dall’avvocato Chiara Rinaldi, sarà ospite Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi, vittima a Bologna dell’uccisione per mano del suo ex fidanzato.

Francesca Barra vorrà presentare il suo nuovo libro di ricette ‘A occhio e quanto basta’, con lei il marito Claudio Santamaria. Mara Maionchi, in collegamento dalla Sede Rai di Milan, presenterà il nuovo programma di Rai 2 ‘Nudi per la vita’, e poi in studio ci saranno anche i 5 attori protagonisti delle prime due puntate Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gilles Rocca, Antonio Catalani e Gianluca Gazzoli.

Pierluigi Diaco tornerà in TV per presentare in anteprima il nuovo programma quotidiano ‘Bella ma’’, mentre i cantanti neomelodici Andrea Sannino e Franco Ricciardi canteranno la nuova sigla di ‘Domenica In’ dal titolo ‘Un giorno eccezionale’. Nel corso della puntata di apertura della rinnovata Domenica in, chiaramente, non potrà mancare neanche uno slot tributo in memoria della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre 2022.











