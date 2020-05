Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 3 maggio: da Pupo a Fabio Volo e Rovazzi

Pubblicità

La trasmissione Domenica In è giunta alla sua 34esima puntata, in diretta oggi 3 maggio dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al timone del nuovo appuntamento ritroveremo la conduttrice Mara Venier la quale sarà pronta a intrattenerci a partire dalle ore 14.00 su Rai1 con i suoi numerosi ospiti, rigorosamente in collegamento. Ad aprire la puntata odierna ci penserà il popolare chef Gennaro Esposito che si metterà all’opera dietro ai fornelli facendo scoprire ai telespettatori della trasmissione la rinomata ricetta del gateau di patate. A raccontarsi al cospetto della padrona di casa, seppur divisi da uno schermo, ci sarà anche l’ex opinionista del Grande Fratello Vip e cantante Pupo, il quale ripercorrerà la sua lunga carriera musicale accennando al pianoforte alcuni dei maggiori successi. L’attore Claudio Amendola ci renderà partecipi del modo in cui sta trascorrendo la sua quarantena. In collegamento ci sarà anche Fabio Rovazzi che dalla sua Milano ci informerà sui suoi prossimi progetti artistici che lo vedranno coinvolto.

DOMENICA IN, OSPITI PUNTATA DEL 3 MAGGIO

Siamo ormai agli sgoccioli della Fase 1 dell’emergenza Coronavirus, ma Mara Venier continua a tenerci compagnia con la sua Domenica In, in diretta da Roma. Durante la puntata odierna, tra i vari collegamenti ci sarà anche quello da Napoli in compagnia dell’attore e comico Alessandro Siani. L’artista commenterà con la conduttrice il modo in cui il mondo dello spettacolo ed in particolare del cinema sta vivendo, con non pochi problemi, questa fase di quarantena che ha portato allo stop delle loro attività. Interverrà anche Nino Formicola che inevitabilmente ricorderà l’amico e compagno artistico, Andrea Brambilla con il quale formava il mitico duo “Zuzzurro e Gaspare”, scomparso prematuramente nel 2013. Ed ancora, Fabio Volo coinvolgerà Mara Venier in una inedita e divertentissima “diretta social” durante la quale non mancheranno le sorprese. Si parlerà poi anche di attualità e dell’ormai famosa Fase 2 in partenza da domani. A tal proposito interverrà l’immunologo prof. Francesco Le Foche. Infine, Luca di Montezemolo interverrà con Domenica In per ricordare i “30 anni di Telethon” e l’importanza di sostenere la ricerca, ora più che mai.



