Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 8 marzo: da Gessica Notaro a Barbara Bouchet

Sarà una puntata di Domenica In del tutto particolare, quella in programma per oggi 8 marzo, nel giorno dedicato alla Festa della Donna. Il motivo è rappresentato dalla situazione emblematica che sta vivendo la nostra Italia in seguito all’emergenza sanitaria del Coronavirus che ha portato alla decisione di impedire la presenza del pubblico in studio per tutte le trasmissioni, compresa quella condotta nel pomeriggio festivo di Rai1 da Mara Venier. L’appuntamento è come sempre fissato alle ore 14.00 in punto. Nell’anteprima che ha anticipato il Tg1 delle 13.30, la padrona di casa ha spiegato la presenza di tutta la sua squadra di lavoro e colleghi muniti di mascherina. In apertura andrà in onda un talk dedicato alla situazione che sta coinvolgendo molti genitori italiani relativamente alla gestione dei figli a casa dopo la decisione di chiudere le scuole fino al 15 marzo in seguito all’emergenza Coronavirus. Se ne parlerà con diversi ospiti in studio tra cui l’annunciato Alberto Matano, padrone di casa di Domenica In. Fortunatamente la trasmissione riserverà anche uno spazio dedicato all’intrattenimento, con numerosi ospiti e le consueto interviste.

DOMENICA IN, LE ANTICIPAZIONI E GLI OSPITI DELL’8 MARZO

Tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In di oggi 8 marzo, ci sarà anche Barbara Bouchet, attrice e futura concorrente di Ballando con le Stelle 2020. Icona della commedia sexy Anni ’70, l’attrice si racconterà a tutto tondo a Mara Venier, tra vita privata e carriera. Ad intervenire in studio anche Gessica Notaro, l’ex Miss Romagna nel 2007, la quale si racconterà in una lunga intervista ripercorrendo le tappe più drammatiche dell’aggressione vissuta nel 2017 da parte del suo ex compagno Edson Tavares, che la sfregiò con l’acido. In studio non sarà però da sola in quanto si esibirà insieme all’amico Antonio Maggio nel brano “La faccia e il cuore”. Patrizia Mirigliani, la celebre figlia dello storico Patron del Concorso di bellezza italiano per eccellenza, Miss Italia, si racconterà svelando anche un aspetto doloroso della sua vita, quello legato alla denuncia del figlio per via dei problemi legati all’uso di droga. Ed ancora, l’attore Massimo Ghini presenterà a Domenica In il suo ultimo film dal titolo “La volta buona”, diretto da Vincenzo Marra. Infine, Enzo Gragnaniello dedicherà alle donne la canzone “Donna”, che divenne una vera e propria hit grazie all’interpretazione di Mia Martini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA