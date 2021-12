Domenica In, anticipazioni puntata 19 dicembre/ Monica Bellucci e Zucchero ospiti

Anticipazioni di Domenica In di oggi 19 dicembre 2021

Andrà in onda domenica 19 dicembre il consueto appuntamento con zia Mara Venier che intervisterà Monica Bellucci, che solo la scorsa settimana è stata ballerina per una notte a Ballando con le stelle. L’attrice rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza si racconterà in una lunga e inedita intervista che sicuramente terrà incollati allo schermo gli spettatori di Domenica In. Tra gli ospiti ci sarà anche Zucchero. Si ricorda che nella passata stagione televisiva Mara Venier aveva già avuto l’onore di averlo come ospite, seppur solo in collegamento dalla sua splendida casa, e questa domenica avrà l’occasione di tornare a chiacchierare con lui e sentire le sue splendide canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni.

Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci/ La nuova vita dopo l'addio

Mara Venier dedicherà poi un breve spazio a “Ballando con le stelle” e al vincitore o vincitrice di questa edizione. Poi spazio anche al gioco del Musichiere (che ha preso il posto del gioco di Pierpaolo Pretelli, cancellato dall’oggi al domani), e poi chissà quali altri ospiti Mara Venier (difesa da un collega in seguito alla polemica con protagonisti lei e Alvise Rigo) avrà il piacere di ospitare nel suo salotto domenicale. E infine, in apertura, il dopo partita della finalissima con Elisa Isoardi, Alessandra Mussolini e tanti altri protagonisti dello show di Milly Carlucci. Ci sarà, inoltre, un omaggio da parte de Il Volo.

Monica Bellucci amori, gli ex Claudio Basso e Nicola Farron/ Non solo Vincent Cassel

Domenica In: Monica Bellucci e il rapporto con la bellezza

Monica Bellucci si prepara ad uscire nelle sale con il film “La befana vien di notte II – Le origini”. Monica interpreta Dolores. In occasione della conferenza stampa, Monica ha parlato del suo rapporto con la bellezza: “Mostrare le rughe è una forma di libertà, certo poi ci vogliono i registi giusti per accompagnarti nei passaggi di tempo”. A proposito poi della complicità tra donne, Monica ha affermato: “C’è un po’ di tutto. C’è la complicità tra donne, ma Dolores gli fa anche un po’ da madre. In fondo anche grazie alla sua protezione Paola scopre la sua forza. Questo vale anche per le mie figlie con le quali cerco di essere amica e solidale. Il fatto è che noi donne insieme andiamo più lontano e bisogna così insegnare alle mostra figlie a diventare libere e indipendenti. Specie ora in un mondo nuovo non facile che si affaccia lentamente, ma inesorabilmente”.

Deva e Leonie Cassel, le figlie di Monica Bellucci/ La stessa bellezza della mamma

La scorsa settimana, Monica Bellucci è stata ballerina per una notte a “Ballando con le stelle”. In un’intervista a Fanpage ha ammesso: “Ballando con le stelle è un programma che fa bene, che fa sognare e capta l’attenzione in una maniera incredibile. Riesce a diventare un programma molto umano, come se la gente si possa ritrovare in un messaggio condiviso: chiunque ci si può immedesimare e dire che ballare è liberatorio, che non c’è un limite d’età per farlo. È consentito a tutti. Questo crea una relazione molto forte fra il pubblico e lo spettacolo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA