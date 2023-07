Domenica In, la novità del pubblico parlante: “A giorni iniziano i provini…”/ Ultimo anno per Mara Venier?

Domenica In, per Mara Venier un format in stile “Arena”?

Con la presentazione dei palinsesti televisivi da parte di Rai e Mediaset, qualcuno avrà pensato che i rumor sulle novità per la prossima stagione potessero placarsi. In realtà c’è ancora tanto da scrivere e sono molte le indiscrezioni su format, protagonisti e volti al timone. Tra questi, spunta una nuova possibilità per quanto riguarda uno dei programmi storici in onda su Rai1: Domenica In. Confermata Mara Venier alla conduzione – sibillina sulla possibilità che questo possa essere l’ultimo anno – potrebbe esserci spazio per una novità in realtà già vista in altri programmi.

Come riporta Biccy, con la nuova stagione di Domenica In con Mara Venier al timone potrebbe arrivare anche il “pubblico parlante” in stile Arena. A svelare questa possibilità è stato Giuseppe Candela, giornalista de Il Fatto Quotidiano: “Domenica In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini”. Come accennato, non sarebbe comunque la prima volta che un programma decida di affidarsi alla voce degli spettatori. In passato uno dei programmi storici di Mediaset – Amici di Maria De Filippi – aveva proprio questa particolarità ed era anche piuttosto apprezzata dai telespettatori.

A prescindere dalle possibili novità del format e dall’ingresso del pubblico parlante, il futuro di Domenica In è inevitabilmente legato alla figura di Mara Venier. La conduttrice è una delle più longeve al timone del programma ma, nonostante la conferma per settembre, alcuni giorni fa si è detta dubbiosa – come racconta Biccy – sulla possibilità di proseguire anche per l’edizione del 2024. “Questo è l’ultimo, ragazzi davvero questo è l’ultimo… Già quest’anno ero molto indecisa però poi alla fine ho continuato. Questo programma è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no”.

Le parole di Mara Venier – riportate dal portale e rilasciate in un’intervista per Presse – mettono in evidenza un dubbio difficile da dirimere per la stessa conduttrice. Se da un lato si dice quasi convinta che questo sia l’ultimo anno al timone di Domenica In, ammette anche come il format sia effettivamente una sorta di tallone d’achille al quale non riesce mai a dire di no. “Sono ormai 15 edizioni, siamo arrivati a questo bel traguardo, un record, sono una matta; amo profondamente questa trasmissione…“. Non resta a questo punto che attendere il prossimo anno per vedere se davvero Mara Venier deciderà di lasciare o se ancora una volta l’amore per Domenica In avrà la meglio.











