Domenica In si allunga e attacca Domenica Live/ Scontro totale con Barbara d’Urso!

Il successo ottenuto da Mara Venier porta grosse novità per la prossima stagione di Domenica In. Arriva infatti nelle ultime ore la decisione della Rai che annuncia il prolungamento dello show domenicale. Il programma condotto da Mara Venier si allunga sino alle 18.40. Una decisione, quella di Viale Mazzini, presa di fronte agli ottimi ascolti ottenuti dalla Venier che è riuscita a risollevare le sorti dello storico programma di Rai 1. Una novità che porta tuttavia a considerazioni altrettanto importanti in merito allo scontro col suo competitor. Se Domenica In si allunga, Domenica Live condotto su Canale 5 da Barbara d’Urso si prepara a correre ai ripari. Con l’orario prolungato, la Venier va infatti a scontrarsi frontalmente con Barbara D’Urso.

Domenica Live di Barbara d’Urso: quale sarà la decisione di Mediaset?

Se in Rai c’è aria di novità, da Mediaset non arrivano ancora notizie ufficiali in merito al programma domenicale di Canale 5. Se da una parte sembra non ci siano dubbi sulla conferma di Barbara D’Urso alla conduzione, dall’altra c’è da capire come si deciderà di procedere per affrontare Domenica In nella sua versione prolungata. Mediaset deciderà di riportare Domenica Live nella sua collocazione storica, ovvero dalle 14 alle 18.45, oppure si continuerà come nell’ultima stagione e quindi in onda a partire dalle 17? Al momento non si hanno indizi in merito a ciò che accadrà nella prossima stagione televisiva per quanto riguarda la domenica, ma aggiornamenti potrebbero arrivare molto presto e portare inaspettate novità.

