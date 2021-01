Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 10 gennaio: Filippo Nardi “a processo”

Domenica Live, anticipazioni della puntata del 10 gennaio 2021

Oggi, 10 gennaio 2021, torna l’appuntamento con Domenica Live. Barbara D’Urso riprende le redini del suo programma domenicale del pomeriggio, prima di tornare a pieno regime con Pomeriggio 5 e Live non è la D’Urso. Ma cosa accadrà nel corso della prima puntata di questo 2021? Stando a quanto riporta Trendit.it, tra gli argomenti scottanti della puntata ci sarà il caso di Filippo Nardi. Il conte, che ha vissuto solo pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 5 prima di essere nuovamente squalificato, affronterà una sorta di processo mediatico proprio per le azioni che hanno causato la sua esclusione dal gioco. In particolare per le parole dette contro Maria Teresa Ruta che hanno sollevato un vero e proprio polverone sui social. L’ex concorrente della casa ha infatti avuto espressioni e gesti irrispettosi verso la Ruta in più occasioni.

Filippo Nardi a confronto con Guenda Goria

Domenica Live apre il 2021 con il Grande Fratello Vip. In queste settimane Filippo Nardi ha spesso fatto sentire la sua voce, dicendo assolutamente ingiusta la sua squalifica dal programma. Nel corso dell’appuntamento di questo pomeriggio arriverà la resa dei conti e Filippo Nardi potrà non solo chiarire le sue motivazioni una volta per tutte ma dovrà affrontare gli ospiti di Barbara d’Urso, come sempre attenta e precisa quando si tratta di tematiche che riguardano la violenza sulle donne. In studio per affrontare Nardi ci sarà Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa, che già in passato aveva preso le difese della madre contro Filippo. Si prevede un acceso scontro tra i due.



