Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 17 gennaio: Iva Zanicchi e Fausto Pinna

ANTICIPAZIONI DOMENICA LIVE, PUNTATA 17 GENNAIO

Domenica 17 gennaio, alle 17.10 su canale 5, subito dopo l’appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”, Barbara D’Urso conduce una nuova puntata di Domenica Live. Nell’ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, la padrona di casa ha fornito le anticipazioni della nuova puntata dello show pomeridiano della domenica di canale 5. Nella puntata in onda oggi non mancheranno i grandi ospiti e le emozioni così come il punto su alcuni problemi della società. Ad emozionare tutti sarà la presenza di Iva Zanicchi che si racconterà nel salotto di Domenica Live insieme al compagno Fausto. Gli ultimi mesi, per la coppia, non sono stati facili. Iva, infatti, ha combattuto contro il covid mentre Fausto Pinna sta combattendo contro un tumore.

“Si è ricoverato al centro tumori e stiamo lottando ancora ma devo dire che lui è una iena! Ma lui ci ride pure. A me questa cosa fa venire i brividi… La voglia di vivere, di sconfiggere ogni malattia è importante. Lui adesso ne è fuori, nel senso che i marcatori sono a zero, ma c’è ancora da fare… Bisogna sempre lottare e avere fiducia“, ha recentemente dichiarato la Zanicchi a Verissimo. Nel salotto di Barbara D’Urso sveleranno nuovi dettagli sulla loro battaglia.

DOMENICA LIVE: TUTTI GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Nel corso del nuovo appuntamento con Domenica Live, Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi anche del “Caso Zenga”. Ospite in studio saranno Nicolò, il fratello di Andrea, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e la tata ovvero la persona che ha cresciuto i fratelli Zenga e che svelerà dei retroscena di famiglia. In studio, però, ci sarà anche Biagio D’Anelli che, alla redazione di Domenica Live ha consegnato dei documenti sul “caso Zenga” e che avrà così un confronto con Nicolò Zenga e la tata. Infine, Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi della bara sprofondata di Riccardo Schicchi cercando di risolvere un problema che appartiene anche ad altre 35 famiglie. In studio ci saranno Eva Henger e il figlio Riccardino. “Stiamo cercando di risolvere la tragedia della tomba non solo di Riccardo Schicchi, ma di altre 35 tombe che sono sprofondate”, ha dichiarato la D’Urso a Pomeriggio 5.



