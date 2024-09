CHI E’ FAUSTO PINNA? IVA ZANICCHI: “RIMASE FOLGORATO DA ME QUANDO…”

Chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi scomparso qualche settimana fa? Questo pomeriggio, nel secondo dei due consueti appuntamenti del weekend con “Verissimo”, tornerà negli studi del talk show in onda su Canale 5 l’84enne cantante, conduttrice ed ex politica emiliana per parlare della morte della sua dolce metà dopo una lunga malattia. E, in attesa di ascoltare il suo ricordo nel programma condotto da Silvia Toffanin, possiamo ripercorrere alcune delle tappe della loro storia d’amore attraverso le parole dell’artista di Ligonchio (mentre parliamo invece del tumore di Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, in un altro articolo quest’oggi) e le interviste concesse anche dopo l’addio all’uomo.

Iva Zanicchi e la malattia di Fausto Pinna: "Tumore partito dalle sigarette"/ "Passava le giornate a letto"

Classe 1950 e di chiare origini sarde dal nome, è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, è stato non solo un apprezzato produttore discografico ma anche la storia più importante per l’artista che oramai è di casa sulle reti Mediaset: infatti, dopo essere stata sposata ad Antonio Ansoldi per circa diciotto anni, dal 1967 al 1985 (da cui aveva avuto pure una figlia), Iva Zanicchi si era legata sentimentalmente proprio dalla metà degli Anni Ottanta e fino alla sua morte lo scorso 8 agosto a Fausto Pinna, al termine di una lunga lotta con un tumore ai polmoni. Parlando qualche giorno fa con il ‘Corriere della Sera’ dell’uomo con cui ammette di essere stata insieme ogni giorno per oltre 40 anni, Iva Zanicchi ha raccontato gli inizi della sua storia con ‘Pippi’.

Iva Zanicchi, le prime parole dopo la morte di Fausto Pinna/ “Con lui non mi annoiavo mai, dolore fortissimo”

IVA ZANICCHI, LA MALATTIA DEL COMPAGNO FAUSTO PINNA: “QUANDO SI E’ AGGRAVATO…”

“Come ci siamo conosciuti? In sala di incisione, nel 1984, lui faceva il discografico. Era allegro, positivo, pieno di vita, creativo, aveva grandi idee…. Fu il primo a vendere in edicola le cassette dei film” è il ricordo di Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, fatto dalla sua storia compagna con il quotidiano milanese. “Un simpatico guascone? Esagerato” aveva risposto a precisa domanda l’84enne, spiegando che ‘Pippi’ era una personalità estrosa, capace di prenotare un jet privato per portarla al mare. “Prima di conoscermi, mi vide una sera al casinò di Sanremo, durante un Festival. Raccontava che quando sono entrata io la sala ha smesso di giocare (…) Lui invece rimase folgorato” aveva proseguito, ammettendo che il suo Fausto amava impressionarla in modi spesso molto originali e bizzarri.

Giorgia, figlia Fausto Pinna/ Il dolore condiviso con Iva Zanicchi e i messaggi di vicinanza: "Senza parole"

E parlando di Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi morto poco più di un mese fa, la cantautrice emiliana aveva poi ripercorso brevemente i loro 40 anni insieme da inseparabili: “Appena svegli mi diceva ‘Stamattina sei bellissima’ e magari ero un orrore, scarmigliata, con gli occhi gonfi!” aveva scherzato la conduttrice televisiva sempre nel corso della citata intervista al ‘Corriere’. Dalle sue parole emerge inoltre la figura di un uomo innamorato e molto affettuoso nelle due dimostrazioni d’amore, ma mai sdolcinato. “Stavamo bene insieme, è stato così da subito, ci siamo amati con allegria (…) Da quando si era aggravato ho cancellato ogni impegno per stargli vicino. Aveva un’infermiera bravissima che lo accudiva” aveva aggiunto Iva Zanicchi, parlando degli ultimi tempi e del suo rimanergli accanto quando la malattia era peggiorata.