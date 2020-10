Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 18 ottobre: Myriam Catania e Alda D’Eusanio

Domenica 18 ottobre, alle 17.10, su canale 5, Barbara D’Urso conduce una nuova puntata di Domenica Live. Durante il sesto appuntamento con il programma domenicale di Videonews, nel salotto di Barbara D’Urso, arriveranno tanti ospiti per un pomeriggio in cui non mancheranno i momenti emozionanti, ma anche divertenti. Tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Myriam Catania, ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. La Catania arriverà in studio con il compagno Quentin Kammermann che le ha chiesto di sposarla mentre era nella casa di Cinecittà. Dopo il momento di coppia, per parlare di Myriam come mamma, figlia e nipote, ci saranno anche Rossella e Simona Izzo, rispettivamente mamma e zia della Catania. Dopo essere stati i protagonisti dell’incontro in ascensore nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, si rivedranno Francesca Cipriani e il Divino Otelma.

TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA LIVE DEL 18 OTTOBRE

Nel salotto di Domenica Live, nel corso della puntata del 18 ottobre, Barbara D’Urso incontrerà Alda D’Eusanio che racconterà i suoi primi 70 anni. La conduttrice racconterà i momenti più belli, ma anche più difficili della sua vita, soffermandosi sull’incidente e sulla sua rinascita. Anche nella sesta puntata della stagione di Domenica Live non mancherà la musica. Per i fans dei Matia Bazar, l’appuntamento odierno con la trasmissione domenicale di canale 5 è assolutamente imperdibile. Barbara D’Urso, infatti, festeggerà i 45 anni di carriera dei Matia Bazar. Infine, ci sarà una nuova trasformazione con un omaggio a Raffaella Carrà. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 16 ottobre, tuttavia, la conduttrice non ha svelato chi sarà il personaggio che si calerà nei panni di una giovanissima Raffaella Carrà anticipando, tuttavia, che sarà una grande sorpresa per il pubblico. La caccia, dunque, al vip che omaggerà la Carrà è aperta.



