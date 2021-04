DOMENICA LIVE/ Diretta e ospiti 18 aprile, Zaia “Riaperture? Dateci i vaccini!”

Dal 26 aprile ripartono le riaperture in Italia: se ne parla a Domenica Live nel corso della nuova puntata insieme a Luca Zaia, governatore della regione Veneto. Si parte da cosa sta accadendo in questo momento a Madrid, dove tutto sembra essere tornato alla normalità. “Ammesso e non concesso che a Madrid siano molto avanti, questo non è un gioco a premi non bisogna abbassare la guardia”, ha commentato Zaia. “Il Veneto ha avuto l’onere e l’onore di coronare la commissione per le linee guida delle riaperture”, ha aggiunto. “Approfittando del tema bel tempo, direi che è il minimo dopo 15 mesi di isolamento”, ha commentato ancora rispetto al tema riaperture.

IVA ZANICCHI/ Don Erio, prete centenario che la convinse a cantare “Non può essere!”

Sulle preoccupazioni ha ammesso la presenza di alcune punti ancora da chiarire come le città (tra cui Venezia) con pochi spazi all’aperto. Resta però il neo dei mezzi di trasporto. Tra gli altri problemi anche i vaccini alle isole “minori” in cui regna la desolazione. “Noi siamo la prima regione d’Italia per il turismo, penso che tutti debbano avere le stesse opportunità in questo Paese”, ha spiegato Zaia. “Ogni Regione ha le sue piccole isole, dobbiamo chiedere che ci diano il vaccino”. Infine, dopo il rinvio a giudizio di Salvini ha detto: “Sono rimasto allibito, stiamo discutendo dell’attività di un ministro che si è preoccupato di fare quello che altri non hanno fatto”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Giulia Salemi difende mamma Fariba Tehrani/ “Awed? Battuta infelice, poteva evitare”

Domenica Live, anticipazioni e ospiti puntata oggi, 18 aprile

Domenica Live si prepara a tornare in onda anche oggi, 17 aprile, con una nuova diretta di oltre quattro ore in cui l’informazione lascerà il posto alla cronaca e al gossip. Un alternarsi di argomenti “di sorrisi e di storie” che secondo Barbara d’Urso renderanno la puntata ricca come sempre, ma quali saranno i temi e i personaggi ospiti nella puntata di oggi, la seconda di questo nuovo corso? Come sempre ci sarà ampio spazio per una prima parte dedicata all’informazione e alla cronaca, tra virus, vaccini e le riaperture annunciate dal Governo. Alla luce della sentenza in arrivo da Catania e che riguarda Matteo Salvini non è impossibile pensare che il leader della Lega sia ospite del salotto dell’amica Barbara d’Urso che in questi mesi lo ha invitato spesso per parlare dell’emergenza sanitaria e non solo.

DOMENICA LIVE/ Cipriani “liposcultura? Non sono matta ma felice” (Puntata 11 aprile)

Una verità su Fariba Tehrani, Akash Kumar ospite di Domenica Live?

Ma quali saranno gli ospiti di Domenica Live e di cos’altro si parlerà nella nuova puntata del programma di Barbara d’Urso? Sembra proprio che nella seconda parte ampio spazio avrà l’Isola dei Famosi 2021. I primi rumors parlano di rivelazioni importanti sul personaggio del momento, Fariba Tehrani. La persiana è stata al centro dell’ultima puntata del programma di giovedì e Barbara d’Urso ha annunciato che in studio ci sarà qualcuno pronto a rivelazioni importanti su di lei, si tratta di un possibile fidanzato o ex oppure di Akash Kumar? Il modello finalmente è tornato in tv proprio nel salotto dell’Isola dei Famosi 2021 come eliminato del programma, adesso andrà in giro per le trasmissioni di Canale5 o la sua allergia al trash non glielo permetterà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA