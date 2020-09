Domenica Live/ Ospiti 13 settembre, Antonella Mosetti e la polemica sul Covid

Torna Domenica Live con Barbara D’Urso protagonista e tanti ospiti per questo oggi, 13 settembre 2020. A scatenare la polemica è la presenza di Antonella Mosetti che ha speso parole anche abbastanza pesanti. La donna era stata accusata per aver condiviso tra le storie una frase piuttosto pesante: “Al Billionare il massimo che vi potete permettere è il Covid-19”. Ad attaccarla sono diversi personaggi dallo studio tra cui anche Karina Cascella con la quale spunta una diatriba davvero molto polemica e che obbliga la conduttrice Barbara D’Urso a riportare la tranquillità a uno studio dove si alza la voce e troppi si parlano l’uno sopra l’altro. In collegamento c’è anche Eliana Michelazzo che però sembra molto più tranquilla e pronta a evitare ulteriori complicazioni.

Domenica Live, ospiti 13 settembre: la polemica di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti è il primo vero protagonista della nuova stagione di Domenica Live. La showgirl ha lasciato un po’ senza parole per le sue parole un po’ sopra le righe. Ha spiegato di non essere stata lei a scrivere la frase incriminata, ma di averla solo condivisa dopo che gli avevano augurato la morte. La donna svela anche di aver lasciato le vacanze in Sardegna per i genitori che non stanno bene e che alla notizia di essere positiva al Covid si è messa giustamente in quarantena. In studio tra gli altri troviamo anche Fiordaliso e molti altri vip pronti a intervenire. Dopo vedremo tra gli ospiti Enzo Salvi, Soleil Sorge e Daniel McVikar.



