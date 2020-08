Antonella Mosetti ha il coronavirus/ “Il sierologico era negativo, ma il tampone…”

C’è anche Antonella Mosetti nella lunga lista di personaggi famosi che hanno contratto il coronavirus dopo una vacanza in Sardegna, di preciso in Costa Smeralda. La nota showgirl aveva deciso di concedersi qualche giorno di relax nella rinomata località di Porto Cervo, meta di numerosi vip ogni estate, ma evidentemente qualcosa deve essere andato storto. Una volta rientrata a Roma l’ex di “Non è la Rai” si è sottoposta al test sierologico che era risultato negativo, ma per sicurezza aveva deciso di effettuare anche il tampone che ha invece dato esito positivo. Di conseguenza la madre di Asia Nuccetelli è stata costretta ad isolarsi, mettendosi in quarantena, ed evitando qualsiasi contatto ravvicinato con famigliari, amici, parenti, e conoscenti. La Mosetti ha raccontato la sua disavventura attraverso la propria pagina Instagram: “Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa – ha scritto – e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in auto quarantena da qualche giorno”.

ANTONELLA MOSETTI: “MOLTE PERSONE CHE ERANO CON ME CONTINUANO AD ANDARE IN GIRO”

Quindi l’appello ai propri fan: “Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male”. Secondo la Mosetti ci sono ancora numerose persone che erano con lei in Sardegna e che sono rientrate nelle proprie abitazioni, che non si sono sottoposte a test ne tampone: “Molte persone che erano con me in Sardegna – ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – continuano ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente: potrebbero attaccarlo alle persone anziane e più deboli. In questi casi ci vuole un grande rispetto per il prossimo“. La Mosetti si trova al momento a Roma assieme solamente al suo cagnolino. Come spiegato dalla stessa, non ha febbre o sintomi particolari, ma è solamente stanca e non sente odori e sapori.



