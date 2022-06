Domenico Manzo/ Figlio Francesco: “Credo nell’innocenza di mia sorella Romina”

Il caso di Domenico Manzo è stato approfondito nel corso de “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 giugno 2022. L’avvocato della figlia dell’uomo scomparso ha commentato la situazione di fronte alle telecamere dell’azienda di viale Mazzini: “Romina ha bisogno di un po’ di leggerezza in questo momento. Ad ora non sappiamo ancora perché lei sia indagata, in quanto non abbiamo avuto modo di accedere al fascicolo. Siamo tuttavia tranquilli, in quanto riteniamo Romina non si sia mai contraddetta. Se ci saranno aspetti da chiarire, lo faremo con molta serenità e ci metteremo a disposizione”.

DOMENICO MANZO, IL FIGLIO FRANCESCO: “CREDO NELL’INNOCENZA DI MIA SORELLA”

Nel prosieguo de “La Vita in Diretta”, sul giallo che ha come protagonista Domenico Manzo ha parlato il fratello di Romina, Francesco, il quale ha esternato il suo pensiero in diretta televisiva: “Credo nell’innocenza di mia sorella. Basta con queste chiacchiere, siamo stanchi. Non credo neppure che i miei amici siano coinvolti nella scomparsa di Mimì. Ad oggi penso che mio padre sia morto. Mi spiace dirlo, ma penso questo. Presumo che quella sera mio padre sia salito a bordo di un’automobile”.

