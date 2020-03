Don Antonio Mazzi/ Lotta al coronavirus come contro la droga (Domenica In)

Don Antonio Mazzi ospite in collegamento video di Mara Venier a Domenica In. Questo pomeriggio, domenica 29 marzo su Raiuno, l’educatore e attivista veronese torna a parlare dell’emergenza coronavirus, ma anche del fenomeno droga che non accenna a fermarsi in alcun modo. Nell’ospitata di Don Antonio Mazzi, dunque, si affrontano temi molto delicati e importanti, anche se come al solito sono previsti anche momenti di leggerezza e divertimento. In queste settimane così complicate per l’intero paese, Don Antonio Mazzi non si è tirato indietro dal commentare una situazione definita “un disastro senza precedenti“. Sul settimanale Oggi l’educatore veronese aveva evidenziato i problemi legati al traffico di droga, una delle principali battaglie di Mazzi. Insomma una situazione che resta delicata e da tenere in considerazione, nonostante l’emergenza coronavirus.

Don Antonio Mazzi ospite da Mara Venier a Domenica In

Tra i tanti ospiti di Mara Venier a Domenica ritroviamo Don Antonio Mazzi. Il classe 1929 è chiamato ad esprimersi su temi sociali purtroppo sempre attuali come tossicodipendenza, educazione, famiglia, emarginazione e inevitabilmente l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Nei giorni scorsi aveva già espresso le sue preoccupazioni in merito, oggi, domenica 29 marzo, si appresta a lanciare un nuovo appello attraverso un video collegamento con Domenica In. “La preoccupazione c’è perché se da una parte abbiamo le autorità che lanciano continui moniti per proteggere la nostra salute, nei parchi aperti e nei giardini di Milano si continua a spacciare come nulla fosse e, ancor più grave, alcuni dei ragazzi che si appoggiano alle cinque comunità che abbiamo nei dintorni di Milano e al centro di ascolto in stazione centrale, ci hanno raccontato che gli affari per gli spacciatori vanno meglio di prima”, le sue parole della settimana scorsa.



