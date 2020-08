Don Antonio Polese, il Boss delle Cerimonie/ Chi è? L’addio alla moglie Rita Greco

La morte di Rita Greco ci porta indietro nel tempo a quando scomparve suo marito Don Antonio Polese, noto come il Boss delle Cerimonie. Il titolare de La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, un noto ristorante dal quale è sorta una trasmissione andata in onda su Real Time, morì il 1° dicembre del 2016 in seguito a una crisi cardiaca. L’uomo aveva iniziato a soffrire di scompensi al cuore ad ottobre, ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dal quale poi era stato dimesso. Le sue condizioni sono però improvvisamente precipitate con l’uomo trasportato in ambulanza e con urgenza alla clinica Pineta Grande sulla costa domiziana, dalla quale purtroppo non è uscito in vita. Il Boss delle Cerimonie ha lasciato una grande eredità e oggi se ne va un altro pezzo importante della sua vita con la morte della moglie.

Don Antonio Polese, la storia de il Boss delle Cerimonie

Come Don Antonio Polese è diventato il Boss delle Cerimonie? Su Real Time va in onda il realityshow dal 2014 con un successo difficile da prevedere. Don Antonio inizia ad avviarsi verso l’età avanzata e fa entrare nel programma anche suo nipote Antonio Jr che nella terza stagione lo accompagna a New York. Il 1° dicembre del 2016 però Antonio Polese muore e lascia il testimone della trasmissione a sua figlia Imma. Per rispetto dell’uomo dopo la sua scomparsa la trasmissione cambia anche titolo, la sesta edizione infatti si trasforma da Il Boss delle Cerimonie in Il castello delle cerimonie. Il successo pare scontato anche se c’è da dire che in molti hanno sottolineato come non erano stati toccati gli stessi picchi delle edizioni con il Don protagonista assoluto e carismatico.



