Rita Polese Greco morta per covid/ Era la moglie di don Antonio, boss delle cerimonie

Nuovo lutto nel Castello della Sonrisa, noto per essere la splendida dimora protagonista del reality di Real Time “Il Castello delle cerimonie”. Nelle scorse ore è venuta a mancare la signora Rita Greco, la storica moglie di don Antonio Polese, “il boss delle cerimonie”. In base alle indiscrezioni emerse, riportate da Corrierino e poi confermate da NapoliToday, la signora, molto amata dal pubblico nonché da tutti i dipendenti del castello, sarebbe morta a causa del coronavirus. Pare infatti che Rita abbia contratto l’infezione da covid-19 dopo che un piccolo focolaio era scoppiato all’interno de La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, e la donna non ha retto il virus probabilmente anche per via dell’anziana età, ed è purtroppo deceduta. Alcuni dipendenti della struttura, come riferito dai colleghi di Today, hanno riferito di avere il cuore a pezzi per questa gravissima perdita.

RITA POLESE GRECO MORTA PER COVID: UN NUOVO LUTTO AL CASTELLO

Rita Greco, oltre ad essere una moglie amorevole che amava alla follia il suo Antonio, è stata anche una madre perfetta con i figli e un’adorata nonna con il suo amato nipote. Una notizia che ovviamente ha gettato nello sconforto i numerosi fan della serie, che durante la messa in onda della stagione seguono con curiosità i vari matrimoni, battesimi, compleanni e via discorrendo, organizzati nello splendido castello. Antonio Polese, il boss, era morto il primo dicembre del 2016, ricoverato presso la clinica “Pineta Grande” di Castelvolturno, in provincia di Caserta, a seguito di alcuni problemi di cuore. La quinta edizione della serie venne girata in parte con don Polese, e in parte senza, ma dall’ottobre del 2017, con la sesta edizione del programma, venne cambiato il titolo che divenne “Il castello delle cerimonie” e il posto di don Antonio Polese venne preso dalla figlia, Donna Imma.



