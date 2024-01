Don Backy, chi è e perché si chiama così/ “Ad Adriano Celentano non piaceva il mio nome, voleva che…”

Don Backy, chi è e carriera: il Clan Celentano e il capolavoro L’Immensità

Don Backy, pseudonimo di Aldo Caponi, è uno dei più illustri cantautori e attori, voce simbolo della canzone italiana e padre musicale del capolavoro L’Immensità. Nato a Santa Croce sull’Arno (Pisa) il 21 agosto del 1939, si avvicinò al mondo della musica già da giovanissimo, quando iniziò a suonare la chitarra negli anni ’50. Una passione che, alla fine, ha deciso di coltivare anno dopo anno. Nel 1960 incise infatti il suo primo singolo discografico a Roma, per poi recarsi a Torino qualche mese dopo ed incidere un singolo con gli ex Golden Boys, divenuti Kiss.

La grande svolta nella sua carriera, però, arrivò grazie all’incontro con Adriano Celentano. Dopo alcune iniziali resistenze, poiché non del tutto convinto di un disco proposto da Don Backy, alla fine il ‘Molleggiato’ acconsentì a farlo entrare nel suo Clan Celentano, la casa discografica che aveva da poco fondato (era il 1962). Tuttavia, nel 1968, avvenne la rottura con il Clan. Tra i più grandi successi del cantautore figura senza dubbio L’Immensità, brano con il quale partecipò al Festival di Sanremo 1967 in coppia con Johnny Dorelli.

Don Backy, perché si chiama così: la curiosa origine del nome d’arte

Ma perché Don Backy? Quali sono le origini di questo curioso nome d’arte? A condizionare il cambio di nome di Aldo Caponi fu Adriano Celentano, come raccontato dal cantautore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel marzo 2022: «Ad Adriano non piaceva il nome Aldo Caponi, “non è musicale”. Nemmeno il soprannome Agaton che usavo per suonare nei Kiss. Voleva che mi chiamassi Cocco Bacillo. Cocco per via dello sceriffo di Jacovitti, perché cantavo ballate western. Bacillo perché starnutivo sempre“.

A quel punto, dopo numerosi tentativi, giunsero ad un compromesso che piacque ad entrambi e da lì nacque il nome d’arte “Don Backy”: “Rilanciai con “Daniele Baci” perché le ragazze mi avrebbero riempito di baci. Americanizzato in Dan Baci. Ma per omaggiare Don Gibson che cantava I can t Stop Loving You e Don Everly degli Everly Brothers, cambiai in Don Baci. Adriano ci aggiunse la kappa per farlo più “americano”. Il mio nome è nato tra lazzi e frizzi“.











