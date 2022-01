Don Backy e Wilma Goich/ “Insieme al Festival di Sanremo 2023? Chissà…”

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai alle porte e anche a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è cominciato a respirare l’atmosfera della kermesse canora in landa matuziana. In studio erano presenti alcuni ospiti, fra cui anche Don Backy, il quale ha rivelato che da oltre mezzo secolo tenta di tornare tra gli artisti in gara al Festival, ma senza successo: “Sono 54 anni che ci provo, ma evidentemente non hanno ritenuto fossi così anziano per entrare nella categoria almeno dei cantanti del passato. I nomi di questa edizione indubbiamente sono altisonanti, altri non li conosco perché sono i nuovi arrivati. Perché non si istituisce su cinque serate una dedicata solamente ai cantanti del passato, facendoli scontrare tra di loro”.

FESTIVAL DI SANREMO 2022, WILMA GOICH: “INVIDIO UN PO’ I PROTAGONISTI, SOGNO DI TORNARE SU QUEL PALCO E NON È DETTO NON ACCADA…”

In collegamento audiovisivo a “Storie Italiane”, Wilma Goich ha effettuato la seguente affermazione: “Mi sento felice per i non più giovani e per i giovanissimi, che proveranno l’emozione unica del palco del Festival di Sanremo. Li invidio un po’, perché vorrei riprovare anche io questa emozione. Tutto può capitare, non è detto. In duetto con Don Backy? Perché no…”.

