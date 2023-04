Don Backy, frecciatina a Renato Zero/ “Non mi ha degnato di uno sguardo quando…”

Don Backy e il rapporto con Fausto Leali

Don Backy, insieme a Fausto Leali, è ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 24 aprile. Serena Bortone apre la puntata con i due artisti che ricordando i Beatles. Fausto Leali, in particolare, ricorda il concerto italiano che ebbe l’onore di aprire. A distanza, Don Backy e Fausto Leali, oltre a parlare dell’importanza dei Beatles e dell’influenza che hanno avuto sulla musica mondiale, raccontano anche alcuni dettagli del loro rapporto. “Siamo molto amici”, confessa Don Backy. “Lui aveva una bambina, io avevo un maschietto e quindi ci vedevamo sempre tutti i giorni. Facevamo la vacanza insieme quindi siamo molto amici”, aggiunge ancora Don Backy.

Il luogo delle vacanze era Forte dei Marmi. Don Backy racconta così di aver ospitato anche Renato Zero prima che fosse travolto dal successo e, nel salotto di Serena Bortone, si lascia andare ad una frecciatina.

La frecciatina di Don Backy a Renato Zero

Renato Zero è uno degli artisti più importanti della musica italiana. Prima che diventasse famoso, stando al racconto fatto nel salotto di Oggi è un altro giorno, Renato Zero è stato anche ospite di Don Backy nella sua casa di Forte dei Marmi. “Aldo ti ricordi quando ci hai invitato a casa tua e c’era anche Renato Zero?“, chiede Fausto Leali. “Renato è stato mio ospite a casa anche qui a Roma. Poi si diventa Renato Zero e ci si dimentica di certe cose“, risponde Don Backy.

“Non ho capito scusa. Vuoi dire che Renato zero è un po’ ingrato perchè hai detto che si diventa famosi e ci si dimentica delle cose fatte insieme”, nota Serena Bortone. “Non ci siamo più mai visti nè sentiti. Una volta gli ho portato un brano che, secondo me, era anche adatto a lui e non mi ha mai degnato di una risposta”, svela Don Backy. “Frecciatona, ha un caratterino questo ragazzo”, commenta Serena Bortone. “Dico le cose come stanno”, conclude Don Backy.

