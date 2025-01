La prima puntata del 2025 de La Volta Buona in compagnia di Caterina Balivo si apre subito con una ‘querelle’ che vede protagonisti due volti importanti nel mondo dello spettacolo. Da una parte Don Backy, ospite nel salotto di Rai Uno; dall’altra Teo Teocoli che in una recente intervista ad Un giorno da pecora avrebbe raccontato come il cantante gli abbia chiesto indietro dei soldi prestati anni fa. Incalzato dalla conduttrice, il cantautore non si è fatto remore nel raccontare nel dettaglio l’accaduto ed ha smentito di aver chiesto la restituzione dei soldi prestati.

“Non ho mai detto che voglio soldi, soprattutto per le cene; anche perchè lui viveva in mia compagnia tutti i giorni quindi praticamente mi dovrebbe un capitale. Se ha offerto anche lui? Diciamo che spesso non aveva i fondi, ma a me non pesava; era mio amico e quindi non era una fatica per me che guadagnavo bene”. Inizia così Don Backy prima di entrare nel merito di un aneddoto che si ricollega alle dichiarazioni di Teo Teocoli. “Lui ha un ricordo vago sulle 100mila lire, in realtà erano di più e si può risalire a quell’assegno volendo. Era dicembre del ‘66, una notte avevo passato una giornata intensa ed ero andato a letto sfinito. Alle 4 del mattino sento suonare il campanello, mi alzo anche impaurito, e vedo Teo Teocoli alla porta”.

Quella notte, stando al racconto di Don Backy oggi a La Volta Buona, Teo Teocoli avrebbe chiesto una corposa somma di denaro per risolvere un problema. “‘Sono venuto perchè tu mi devi fare un assegno da 250mila lire. Sono andato in vacanza a Parigi’, chissà chi gli pagava le cene lì… Mi disse di aver rotto la macchina e che gli avevano chiesto quella somma per sistemarla, altrimenti: ‘Mi chiedono 10mila lire in più al giorno’. Così glieli diedi e non li ho mai richiesti indietro, al massimo sarà venuta fuori in una discussione”. Il cantautore però ha prontamente precisato: “Comunque, non rivoglio nulla indietro e se vuole mi può anche ricontattare perchè li chiederò, anche perchè ad oggi sarebbero molti di più di quelle 250mila lire”.

Don Backy, dopo aver chiarito la querelle ‘economica’ con Teo Teocoli, ha poi confessato di non avere più rapporti con l’attore da quasi 50 anni. “Se è vero che non ci sentiamo dal ‘77? Dal momento in cui ho lasciato il clan lui è completamente sparito poi so che è diventato molto amico di Adriano Celentano mentre quest’ultimo, ai tempi, faceva di tutto per non incontrarlo: ‘Non portare sempre lui dietro’”. Il cantautore ha poi aggiunto: “Ha mostrato poca riconoscenza, se non altro per il fatto di essere stati amici e per le cene che gli ho pagato”.