La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto il fiume in piena di Don Backy, protagonista di innumerevoli aneddoti sui temi più disparati. L’aria si è fatta toccante quanto il cantautore ha invece parlato di lati più intimi della sua vita, in particolare del rapporto con il figlio. Prima che lui prendesse la parole è stato però proprio Emiliano Caponi – figlio di Don Backy – a prendersi la scena con un tenero videomessaggio.

“Dovrei raccontare un aneddoto dei tantissimi che ci riguardano, quando ad esempio al nostro ristorante preferito ci siamo messi a cantare insieme le tue canzoni, in particolar modo ‘vado’. Sappi che quello è un momento molto intenso, emotivo; sono felice ogni volta che capita e spero di rifarlo al più presto”. Questa la toccante dedica di Emiliano Caponi – figlio di Don Backy – con il cantautore ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Don Backy: “Mio figlio Emiliano Caponi non ha sofferto per la mia notorietà…”

Don Backy ha trattenuto a fatica l’emozione dopo aver udito le parole di suo figlio Emiliano Caponi ed ha così commentato: “E’ commovente sentire le sue parole, ho un bellissimo rapporto con mio figlio Emiliano. E’ diventato grafico sulla scia di quello che facevo io, ha iniziato con me ed è diventato grafico e fumettista. Verso i 12 anni ha iniziato ad avere degli amici più grandi ed ha un po’ lasciato il cordone ombelicale con il papà conservandolo invece con la mamma”. Il cantautore – sempre a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “Io l’ho lasciato andare perchè si è fatto una vita indipendente dall’avere un papà famoso; è un ragazzo sano, non soffre della mia notorietà, credo che abbia una forte personalità. Mia moglie ha fatto in modo che lui a 18 anni uscisse di casa ed ha imparato da solo a fare tutto ciò che serve”.