Don Bruno Maggioni, chi è?/ Il prete brianzolo che ha conquistato The Voice Senior

Don Bruno Maggioni, chi è?

Don Bruno Maggioni sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 23 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Il parroco di Margno, in Valsassina, è già una celebrità sui social con migliaia di visualizzazioni sui social mentre canta “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri in occasione di Battesimi e Matrimoni. Venerdì scorso, don Bruno ha conquistato pubblico e giuria della trasmissione “The Voice Senior 3” condotta da Antonella Clerici. Il sacerdote ha cantato “Nessuno mi può giudicare” prima di un coinvolgente bis sulle note di “Mamma Maria” insieme ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, con un pensiero rivolto a Franco Gatti, scomparso lo scorso ottobre. Per lui la standing ovation di Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

Rosaria Luconi, chi è ex moglie di Adriano Panatta/ Figli Niccolò, Alessandro, Rubina

Don Bruno Maggioni a The Voice Senior 3

Don Bruno Maggioni ha portato con sé l’autografo che proprio i Ricchi e Poveri gli avevano regalato nel 1977 a Rovigo, quando non era ancora sacerdote: “Lo tengo nel breviario, tra Sant’Agnese e madre Teresa di Calcutta”. Per quanto riguarda la gara di The Voice don Bruno è stato eliminato, ma ha comunque ringraziato tutti per l’esperienza vissuta: “Ma che bello, che gioia essere qui con voi Vi voglio un mondo di bene. Il mio messaggio è questo: amore, speranza e gioia”. Nel video di presentazione, parlando con Antonella Clerici, ha detto: “Il canto libera l’anima e fa bene al corpo, guarisce. Fin da piccolo ho sempre cantato ed era stupendo. Sono prete da 37 anni, non mi pento e sono felicissimo di esserlo… Il mio intento è quello di trasmettere una valanga di umanità, sorrisi e note… il Vangelo arriva anche così”.

LEGGI ANCHE:

Mauro Gioia, chi è/ Artista "tuttofare" della canzone napoletana. Famiglia a ParigiClaudia Gerini, la relazione con Gianni Boncompagni/ "Carlo Verdone? Troppo diversi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA