Don Joe, duetto con Tananai/ Dai Club Dogo al palco del Teatro Ariston

DON JOE, OGGI DUETTO CON TANANAI

Don Joe sarà al fianco di Tananai nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2023 che si terrà stasera, 10 febbraio 2023. La canzone scelta per la serata duetti, o la serata cover che dir si voglia, della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è una super-hit di Simone Cristicchi, Vorrei Cantare come Biagio Antonacci. La commistione tra le due voci e gli stili artistici è davvero singolare soprattutto in una canzone così lontana dal classicone da Sanremo che ci sia nella scelta del brano anche lo zampino di Paolo Antonacci, figlio di Biagio, nipote di Gianni Morandi e co-autore di Sesso Occasionale a cui Tananai ha affidato il suo percorso artistico in più occasioni? Di certo siamo pronti per vedere un’interpretazione moderna, grazie a un brano che ha ritmo e che alla sua uscita fu sicuramente precursore dei tempi anticipando quello che sarebbe poi venuto dopo.

Duetto Tananai con Don Joe, cover Vorrei cantare come Biagio/ Nuovo tormentone? (Sanremo 2023)

DON JOE A SANREMO 2023: IL SUCCESSO COI CLUB DOGO

Don Joe, pseudonimo di Luigi Florio, è un produttore e dj italiano. Il suo successo iniziale è dovuto principalmente ai Club Dogo, trio musicale composto da Don Joe, Gue Pequeno e Jake la Furia che con l’album Vile Denaro entra nel mainstream nazionale, tra critiche e crescite esponenziali in classifica. L’ultima collaborazione del trio risale al 2014 con Non siamo più quelli di Mi fist, momento a partire dal quale i tre artisti procederanno per vie separate: il primo prevalentemente come produttore e gli altri due come solisti. Insomma, personaggio poliedrico, lontano dai gusti dei tipici telespettatori di Rai Uno, che sicuramente porterà una ventata innovativa nel Festival della canzone italiana soprattutto in abbinata con Tananai e con una canzone del genere. Uno spettacolo da non perdere, incontro tra personaggi irriverenti, non convenzionali, suoni inediti e vocalità innovative ed energiche.

