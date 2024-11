Amici 2024, le anticipazioni della puntata del 17 novembre su Canale 5 e tutti gli ospiti

Domenica 17 novembre va in onda su Canale 5 l’ottava puntata di Amici 2024. Un appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese e anche stravolgimenti per quanto riguarda le squadre di canto e ballo. Maria De Filippi è come sempre alla conduzione dello show che, anche questa domenica, sarà ricco di ospiti. Tananai e Claudio Amendola saranno i giudici speciali della nuova gara di canto degli allievi di Amici 2024, mentre sarà la coreografa Irma Di Paola ad occuparsi della classifica di ballo.

Ricordiamo che gli ultimi classificati di entrambe le classifiche dovranno affrontare la prossima settimana una sfida che potrebbe costringerli, in caso di sconfitta, ad abbandonare definitivamente la scuola di Amici. E, a proposito di sfide, in questa ottava puntata saranno tre allievi a doverla affrontare.

Tre sfide in studio e il destino di Diego Lazzari

Oltre a Luk3 e Alessia, che sono gli allievi finiti all’ultimo posto delle classifiche della scorsa settimana, anche Chiamamifaro dovrà affrontare una sfida voluta per lei da Anna Pettinelli. Chi riuscirà a superarla e chi, invece, dovrà abbandonare Amici 2024? (Clicca qui per scoprire questo e gli altri spoiler della puntata in anticipo)

Altra matassa da sciogliere riguarda, invece, la permanenza di Diego Lazzari. In settimana Rudy Zerbi ha annunciato al suo allievo la volontà di sostituirlo qualora Antonia, cantante da lui provinata, la convincesse più di lui. Oggi entrambi si esibiranno al centro dello studio di Amici e colui o colei che convincerà Rudy farà ufficialmente parte della sua squadra. Qualora fosse Antonia, Diego sarà definitivamente sostituito.

Come seguire la puntata di Amici 2024 in diretta streaming

Nel corso dell’ottava puntata di Amici 2024 non mancheranno i consueti compiti da svolgere, assegnati dai professori in settimana, e anche qualche prova speciale oltre la consueta gara. In studio, inoltre, saranno assenti i ballerini allievi della Celentano, che ha deciso di sospendere loro la maglia perché impreparati all’interrogazione.

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di oggi di Amici 24 non solo in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.