DON LUIGI GIUSSANI, DATE S. MESSE ANNIVERSARIO/ “Radicalità vita e rapporto con Dio”

Il prossimo 22 febbraio 2023 si celebra il 18esimo anniversario della morte del Servo di Dio Don Luigi Giussani – 22 febbraio 2005 – e contemporaneamente il 41esimo dal riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. Come ogni anno, i due importanti eventi vengono ricordati con la celebrazione di Sante Messe presiedute cardinali e vescovi in centinaia di città in Italia e nel mondo: passato l’anno 2022 con le celebrazioni del centenario dalla nascita del fondatore di CL, ecco l’intenzione scelta da Comunione e Liberazione che verrà letta in ogni Santa Messa.

«Nella memoria grata di don Giussani chiediamo al Signore di poter corrispondere con tutta la nostra vita all’invito rivoltoci da papa Francesco il 15 ottobre di accompagnarlo nella profezia per la pace, nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri, nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni nazione e cultura»: negli scorsi giorni il Presidente della Fraternità di CL Davide Prosperi ha voluto ricordare così la figura di Don Luigi Giussani, «aveva intuito la traiettoria che la società avrebbe intrapreso, essendosi reso conto dell’inconsapevole allontanamento dalla propria identità, dalla conoscenza delle origini cristiane e dalla fede vissuta che si stava verificando proprio negli ambienti cattolici». Sempre secondo il n.1 della Fraternità di Comunione e Liberazione, Don Giussani «Vide che solo nella proposta integrale di una esperienza umana, che sviluppi tutte le dimensioni del vivere così come nascono nell’esperienza cristiana, può continuare a vivere e si può riprendere la coscienza dell’origine della fede. Che Dio si sia fatto uomo implica che Cristo continua a essere presente attraverso una storia umana, fatta di chi Lo riconosce, Lo racconta, Lo rende presente in tutti gli ambienti del vivere umano. (…) Oggi c’è bisogno di una radicalità di vita che mostri la convenienza umana del vivere la propria presenza come rapporto con Cristo».

ELENCO S. MESSE PER L’ANNIVERSARIO DI DON GIUSSANI: TUTTE LE DATE

A questo link degli Eventi di Comunione e Liberazione è possibile trovare l’elenco completo e aggiornato di tutte le Sante Messe di anniversario per Don Luigi Giussani, suddivise per Paesi, Città e data. Qui sotto invece invece è possibile trovate le principali sedi dove verranno svolte nelle prossime settimane le celebrazioni per l’anniversario della morte del Servo di Dio Don Luigi Giussani:

Milano, mons. Mario Delpini, 23 febbraio (Duomo ore 19.30)

Roma, mons. Benoni Ambarus, 22 febbraio (Basilica San Paolo fuori le Mura, ore 20.30)

Perugia, mons. Ivan Maffeis, 26 febbraio

Bologna, card. Matteo Zuppi, 20 febbraio (Cattedrale San Pietro, ore 21)

Torino, mons. Roberto Repole, 23 febbraio (Duomo, ore 21)

Montreal, mons. Christian Lépine, 25 febbraio

Washington DC, mons. William Lori Harper, 24 febbraio

Praga, mons. Jan Graubner, 26 marzo

Barcellona, card. Juan José Omella, 19 febbraio

Chicago, mons. Mark Bartosik, 24 febbraio.

Tokio, mons. Leo Boccardi, 23 febbraio

Como, card. Oscar Cantoni, 13 febbraio (Basilica Cattedrale, ore 20.45)

Bucarest, padre Antonio Prestipino, 20 febbraio

Bogotà, mons. Luis Mariano Montemayor, 25 febbraio

Londra, padre Francis Murphy, 28 febbraio

Santiago del Cile, mons. Alberto Ortega Martín, 5 marzo

Salvador de Bahia, card. Dom Sérgio da Rocha, 5 marzo

Taranto, mons. Filippo Santoro, 28 febbraio (Parrocchia Santa Rita, ore 20.30)

Santa Fe, mons. Sergio Alfredo Fenoy, 23 febbraio

Stoccolma, card. Anders Arborelius, 19 febbraio

Monaco di Baviera, padre Johannes Oberbauer, 23 febbraio

Betlemme, patriarca Pierbattista Pizzaballa, 17 marzo

