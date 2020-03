DON MATTEO 12/ Anticipazioni 12 marzo: svolte amorose per Sofia e Anna

La nona puntata di Don Matteo, intitolata “Non desiderare la donna d’altri” , rappresenterà un punto di svolta amoroso per due delle giovani donne protagoniste nella serie. La Capitana Anna alla fine dell’ottava puntata sembra essersi ormai definitivamente persuasa dei suoi sentimenti per Sergio, convincendosi che l’amore provato all’uomo per la figlia, la piccola Ines, è ormai puro e l’averlo trovato ad aspettarla in abito da sera la notte della festa ha ormai confermato come anche lui provi per la Capitana un forte sentimento. Che dovrà però guardarsi da un eventuale colpo di coda da parte di Marco, col PM che ha dato via libera a Sergio dopo essersi reso conto di averlo danneggiato ingiustamente con la storia del testamento, ma è evidente che i suoi sentimenti per Anna sono a sua volta ancora forti. Dall’altra parte Sofia si è dovuta piegare alla verità, confessando a Jordi di essere stata responsabile, pur inconsapevolmente, della perdita della gamba del ragazzo, per aver messo droga nel suo bicchiere a sua insaputa. Una bravata che è costata carissima a Jordi, che nonostante Sofia fosse sconvolta ha deciso di tranciare ogni relazione con la ragazza per provare a rianimare i suoi sogni di ballerino.

ANTICIPAZIONI DON MATTEO 12 NONA PUNTATA

Si intitolerà “Non desiderare la donna d’altri” la prossima puntata di Don Matteo 12, la nuova serie dell’amatissimo serial di Rai 1 con protagonista Terence Hill, in onda come sempre con le puntate inedite di giovedì in prima serata. Stavolta il prete di Spoleto si troverà a vestire i panni dell’eroe, salvando una donna che rischiava di morire tra le fiamme. Un femminicidio sventato dall’eroismo di Don Matteo, che si trova però di fronte ad un altro caso, per cercare di capire cosa ha portato la ragazza in una situazione così grave. Nel frattempo il Maresciallo Cecchini si trova alle prese con uno stranissimo disturbo, probabilmente bizzarro anche per lui. Nino infatti improvvisamente non riesce più a sentire le voci maschili, ma soltanto quelle femminili, il che darà adito ai soliti equivoci che coinvolgeranno soprattutto la Capitana Anna e l’inseparabile Patatino. Jordi intanto si trova alle prese con un provino in una prestigiosa scuola di ballo di Roma che, se passato, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per la sua vita. Ma a disturbare i pensieri del ragazzo sembra esserci la fine della relazione con Sofia, che sembra ormai impossibile da scongiurare anche a causa del segreto che affligge la ragazza e che pesa sulla loro relazione più delle sorti artistiche di Jordi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA