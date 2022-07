Don Matteo 12, perché non va in onda/ Speciale Tg1 al posto di Terence Hill

Don Matteo 12 non va in onda, perché? Spazio a Speciale TG1

Questa sera, giovedì 14 luglio, salta l’appuntamento con Don Matteo 12 su Raiuno. Perché non va in onda? La rete ammiraglia della Rai ha deciso di lasciare spazio in prima serata ad uno speciale Tg1, in seguito alle dimissioni avvenute nelle scorse ore del premier Draghi. Cambia quindi la programmazione di Raiuno e questa sera le repliche di Don Matteo non andranno in onda. Non è ancora chiaro se e quando verranno recuperati il settimo e l’ottavo episodio della dodicesima stagione, certo è che stasera i riflettori saranno puntati sulla crisi di governo.

Don Matteo 12/ Anticipazioni puntata 23 maggio: Anna sempre più vicina a Sergio (Replica)

Don Matteo 12, il settimo e l’ottavo episodio “sostituiti” da Monica Maggioni

A partire dalle 21.25, quindi, al posto dell’amatissima fiction Don Matteo verrà trasmesso Speciale Tg1, per seguire l’evolversi della situazione politica e comprendere i possibili scenari. A condurre la trasmissione il direttore del Tg1 Monica Maggioni, con contributi esterni e collegamenti con le principali sedi istituzionali, ospiti in studio e collegamento, tra cui giornalisti, direttori di testate, editorialisti e naturalmente rappresentanti delle forze politiche.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Don Matteo 12 puntate 9 e 16 giugno 2022/ Giulio Tommasi aggreditoDon Matteo 12/ Replica e diretta 1a puntata: il parroco scopre il colpevole

© RIPRODUZIONE RISERVATA