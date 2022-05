Don Matteo 13: Anna e Marco tornano insieme?/ Un bacio e una dichiarazione…

Don Matteo 13 anticipazioni: Anna e Marco tornano insieme?

Don Matteo 13 torna in onda oggi, martedì 24 maggio, in prima serata su Raiuno con il penultimo appuntamento prima del gran finale che sarà trasmesso giovedì 26 maggio, sempre alle 21.25 su Raiuno. Tante le situazioni ancora da risolvere e tra queste c’è sicuramente quella relativa al rapporto tra Anna Olivieri e Marco Nardi. La capitana e il pm, dopo essersi fidanzati e innamorati, avrebbero dovuto sposarsi. Un tradimento di Marco, poi, aveva portato Anna ad annullare tutto per poi decidere di voltare pagina con l’arrivo in città di Sergio.

Dopo la fuga di quest’ultimo, tuttavia, nelle puntate della tredicesima stagione di Don Matteo, Anna ha cominciato a riflettere sui propri sentimenti rendendosi conto di provare ancora qualcosa per l’ex fidanzato. Per Anna e Marco, dunque, ci sarà un lieto fine? Anche Nardi si renderà conto di provare ancora qualcosa per lei?

Anna e Marco: cosa accadrà nell’ultima puntata di Don Matteo 13?

In attesa di scoprire come sarà il gran finale di Don Matteo 13, il portale Spettacolo Italiano ha pubblicato il video di un momento tra Anna e Marco che sta facendo sognare i fan della fiction di Raiuno. Nel video, Anna e Marco discutono dell’affidamento di Ines a Sergio. Marco pensa, così, che Anna sia ancora innamorato di Marco, ma la Olivieri ammette di provare ancora un sentimento per lui. A sua volta, Marco si lascia andare ad una dichiarazione e tra i due va in scena il momento che tutti i fan di Don Matteo 13 attendono dalla prima puntata.

Tra i due, così, scatta un lungo e appassionato bacio. Sarà il gesto che sancirà definitivamente la pace tra la capitana e il pm? I due avranno il lieto fine che il pubblico spera? La verità sarà svelata nel corso delle ultime due puntate.













