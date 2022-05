Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 24 maggio: Anna vuole diventare mamma?

Don Matteo 13, ottimi ascolti per la fiction

Questa sera, martedì 24 maggio, va in onda su Rai 1 la nona e penultima puntata di “Don Matteo 13”. Anche questa settimana è preciso un doppio appuntamento con la fiction di Rai 1: oggi e giovedì 26 maggio, data del finale di stagione. Nella serata di giovedì 19 maggio 2022, l’ottava puntata di “Don Matteo 13” ha conquistato 5.816.000 telespettatori con share del 31.68%, confermandosi leader della prima serata. In attesa del finale di stagione tutti gli episodi della tredicesima stagione di “Don Matteo” sono disponibili su Rai Play. Nonostante l’uscita di scena di Terence Hill, il nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova è riuscito a conquistare il pubblico: “Don Massimo non è male… nessuno toglierà la scena a Don Matteo… Bova sta facendo un buon lavoro” e “Sostituire Terence è impossibile ma entrare nella serie in punta di piedi e con il massimo rispetto non è da tutti”, sono alcuni tweet dedicati al nuovo parroco di Spoleto

Anticipazioni Don Matteo 13, nona puntata 24 maggio/ La salute di Greta peggiora

Dove siamo rimasti nell’ultima puntata di Don Matteo 13

Nella scorsa puntata di “Don Matteo 13”, dal titolo “Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?” Caterina, la madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio. La donna si dichiara innocente, ma un fatto di cronaca della sua adolescenza la lega alla vittima. Federico non crede all’innocenza della madre, con cui ha da sempre un rapporto conflittuale. Don Massimo, invece, decide di scavare nel passato di Caterina alla ricerca della verità. A Spoleto torna il Colonnello Anceschi, venuto per salutare la figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato: ma non è contento di sapere che si tratta dal PM Marco Tardi. Intanto Natalina si prepara all’incontro con il suo idolo televisivo: Gigi Marzullo.

DON MATTEO 13/ Anticipazioni 19 maggio e diretta: Gigi Marzullo in canonica!

Thomas Santu in “Don Matteo 13”: il colonnello Valente e Anna?

Thomas Santu è una delle new entry della tredicesima stagione di “Don Matteo”. L’attore interpreta il colonnello Lucio Valente, che corteggia la capitana Anna Olivieri: “Il mio colonnello ha sempre provato attrazione per lei e…”, ha detto intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni. Ma prima di diventare attore Thomas Santu ha militato nel settore giovanile della Lazio e della Ternana: “Fra qualche anno mi piacerebbe allenare i bambini. Il calcio è una passione e mi dà serenità. Pensi che la prima volta che un agente mi chiese delle foto, io gliene mandai alcune di me mentre giocavo a pallone!”. Il salto dal campo da calcio al palcoscenico è avvenuto grazie a Pino Quartullo.

Emma Valenti, Valentina Don Matteo 13/ "Terence Hill infonde un senso di pace"

Don Matteo 13, anticipazioni nona puntata “Il coraggio di credere”

Ecco le anticipazioni dell’ottava puntata di “Don Matteo 13” dal titolo il “Il coraggio di credere”. Un’emergenza costringe la piccola Ines a trasferirsi per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a chiedersi: “Posso essere una buona madre?”. Don Massimo invita Anna a valutare la possibilità di prendere in affido la bambina. Ma il colonnello Lucio Valente sta per tornare a Spoleto e vuole una riposta: Anna partirà con lui per la Siria? Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco, alle spalle di Anna, in un’operazione che vede il Maresciallo nel ruolo di allenatore di una squadra di cacio. Le condizioni di Greta sono peggiorate e Federico vorrebbe fare qualcosa…

Il calcio è passione per tutti (oggi più che mai)! ⚽️ 🏟

Ma nelle prossime puntate, sarà una passione che divide o che unisce? 🤔

Per scoprirlo non ci resta che aspettare il doppio appuntamento di martedì e giovedì con il finale di stagione di #DonMatteo13. Alle 21:25 su Rai1. pic.twitter.com/enuQ77QW37 — Don Matteo (@DonMatteoRai) May 22, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA