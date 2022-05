Don Matteo 13, ascolti tv giovedì 26 maggio 2022/ La fiction chiude con il 34,3%

Ascolti tv di giovedì 26 maggio 2022: la prima serata

L’ultima puntata di “Don Matteo 13” trasmessa ieri sera, giovedì 26 maggio 2022 su Rai 1 ha conquistato il primo posto negli ascolti tv: il finale di stagione è stato visto da più di 6 milioni di telespettatori. Lieto fine per gli abitanti di Spoleto e soprattutto per i fan della fiction con hanno “ritrovato” Don Matteo: “Ed è così che… continuarono a chiamarlo Don Matteo! Finisce così la tredicesima stagione… Speriamo di avervi fatto trascorrere alcune ore in piacevole compagnia e vi ringraziamo per averci seguito fino ad oggi. Arrivederci alla prossima stagione!”, è stato annunciato sul profilo Twitter della fiction. Il secondo programma più visto della serata il ilm “Poveri ma ricchissimi”, trasmesso non in prima tv da Canale 5. Terza piazza per “Dritto e Rovescio” su Rete 4.

Gli ascolti tv di giovedì 26 maggio: Don Matteo 13 chiude con il botto

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di giovedì 26 maggio 2022, gran parte degli italiani hanno visto la decima e ultima puntata di “Don Matteo 13” in onda su Rai 1: 6.186.000 telespettatori con il 34.35% di share (29,9% nel commerciale, 40,9% negli adulti e 30,5% nei giovani). Su Canale 5 Il film “Poveri ma ricchissimi” ha registrato un netto di 1.653.000 telespettatori con share del 9.6%. L’appuntamento con “Dritto e Rovescio” su Rete 4 ha registrato 939.000 telespettatori con share del 6.7%. “Piazza Pulita” condotto da Corrado Formigli su La7 ha conquistato 803.000 telespettatori con share del 6%. Il film “Transformers – L’ultimo cavaliere” su Italia 1 è stato visto da 826.000 telespettatori (5.2%). La prima puntata di “Corso Sempione 27” ha registrato 536.000 telespettatori (3.1%) e il docufilm “Quando c’era Berlinguer” su Rai 3 ha conquistato 561.000 telespettatori (3%)

