Tiziano Ferro è tornato a cantare per un’occasione davvero speciale: il concerto evento “Andrea Bocelli 30 – The celebration” per i 30 anni di carriera del celebre tenore. Il cantautore di Latina, infatti, è tra gli ospiti protagonisti dello speciale evento – concerto che Andrea Bocelli ha realizzato la scorsa estate nella splendida cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) ripercorrendo la sua storia artistica e personale. Tanti i brani in scaletta, tra cui anche un duetto con Tiziano Ferro sulle note di “Amo soltanto te”. Un graditissimo ritorno per Tiziano dopo più di un anno di silenzio dalle scene musicali dovuto anche alla separazione dall’ex marito Victor Allen.

“Onorato di poter far parte di questo straordinario evento” – ha scritto Tiziano Ferro sui social annunciando la sua presenza nel concerto – evento “Andrea Bocelli 30 – The celebration”. Un comeback che ha mandato in visibilio i tantissimi fan che non rivedevano dal vivo il loro beniamino dal suo ultimo tour negli stadi risalente al 2023.

Tiziano Ferro torna alla musica: duetto con Andrea Bocelli ed Elodie

La voce di Tiziano Ferro è tornata a farsi sentire per la gioia di milioni di fan che non aspettavano altro da più di un anno. Il cantautore di “Sere Nere”, infatti, non solo è salito sul palcoscenico del Teatro del Silenzio di Lajatico per duettare con Andrea Bocelli nella serata – evento per i 30 anni di carriera del tenore, ma ha pubblicato anche un nuovo singolo in duetto con Elodie. Proprio così: Tiziano Ferro ha cantato con Elodie sulle note di “Feeling” conquistando critica e pubblico. Il brano, tra i più ascoltati e trasmessi dalle radio, è un hit dalle sonorità r&b che vede mescolarsi benissimo le voci dei due interpreti.

“Mi hai fatto capire proprio che tu avevi tutte le potenzialità per essere una mia grande amica” ha detto Tiziano parlando di Elodie che con questa collaborazione ha realizzato il sogno di una vita. “Sentivo che questa ragazza mi avrebbe fatto provare cose belle” ha concluso il cantante di Xdono parlando della compagna Elodie.