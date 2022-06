Don Matteo 14 è già conferma/ Raoul Bova torna sul set, Terence Hill ancora out?

Don Matteo 14 è una garanzia: parla il capo-scrittore della fiction Rai

Raoul Bova si conferma uno dei volti tv dell’anno 2021-2022, dal momento che subentrando al posto di Terence Hill nella storica serie tv di Don Matteo, nel cast di Don Matteo 13, quest’ultima stagione ha registrato dei picchi in termini di record di ascolti tv, per certi versi inaspettati. E non troppo inaspettatamente giunge ora, quindi, conferma che Don Matteo avrà un seguito, complice il successo del lavoro svolto da Raoul Bova alle prese con l’interpretazione del personaggio di Don Massimo. A fine estate 2022 si inizierà a lavorare infatti sulla scrittura della sceneggiatura di Don Matteo 14, e a renderlo noto è Mario Ruggeri, capo scrittore della fiction, che si è lasciato intervistare nell’ultimo numero del settimanale Oggi.

Tra una dichiarazione e l’altra, l’intervistato ha reso noto inoltre che le riprese di Don Matteo 14 dovrebbero tenersi a partire da marzo 2023 e la messa in onda della rinnovata fiction sarebbe invece prevista per il lasso di tempo tra l’inverno 2023 e la primavera 2024.

Don Matteo ritorna con Raoul Bova

In occasione dell’intervista rivelatrice, inoltre il capo-scrittore di Don Matteo non lesina dichiarazioni neanche sul conto di Raoul Bova e il ruolo di svolta che l’attore originario di Roma ha coperto nella fiction, in sostituzione di Terence Hill. «Raoul Bova e Terence Hill, nel profondo, si assomigliano -fa sapere l’intervistato, alla fonte-. Sono due uomini sensibili, che trasmettono candore e purezza, perfetti per interpretare un sacerdote. L’arrivo di Raoul Bova ha rivitalizzato anche gli altri personaggi». Possiamo quindi auspicarci anche un ritorno di Terence Hill, magari occasionale, nella fiction Rai? «L’ho sentito da poco, è a Santa Monica, in California, sereno e felice». Ma nulla è da escludersi, in vista del preannunciato debutto televisivo di Don Matteo 14 «I rapporti sono rimasti buoni, tutto è possibile».

