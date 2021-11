Don Patrizio vs Adinolfi: “Basta dire stronz*te!”/ “Sei il peggiore della Chiesa”

Alta tensione ieri sera negli studi di Dritto e Rovescio, consueto talk show di attualità e politica condotto su Rete 4 da Paolo Del Debbio: Mario Adinolfi, noto per le sue posizioni in difesa della Chiesa, e Don Patrizio, si sono scontrati in maniera molto accesa in studio, non lesinando anche parole non proprio “cristiane”.

Argomento della discussione, la possibilità per i preti di sposarsi e avere figli, e a riguardo, fra gli ospiti, vi è Padre Luca Ceccarelli, che ha parlato della comunità di cui fa parte: “E’ una comunità in cui viene celebrata l’eucarestia in presenza – le sue parole in diretta televisiva – con l’aggiunta di internet con le dirette, e sono seguito da diverse parti d’Italia”. Quindi ha aggiunto: “Il celibato per i preti non sta scritto da nessuna parte e don patrizio su questo concorda con me”, e qui Mario Adinolfi, in collegamento, è andato su tutte le furie: “Ma come non sta scritto?! E’ 1000 anni che sta scritto, è codificato, è codice canonico, diritto canonico, ma di che parla? Ma dove l’avete preso sto pupazzo?”.

DON PATRIZIO VS ADINOLFI: TOCCA A DEL DEBBIO RIPORTARE LA SITUAZIONE ALLA NORMALITA’

In difesa di Padre Luca Ceccarelli è intervenuto don Patrizio, noto per le sue posizioni a volte anti conformiste: “Caro Paolo e caro Mario (riferendosi a Brosio e Adinolfi ndr), se voi iniziate sempre ad attaccare chi parla… lasciatelo parlare, sta dicendo idiozie? Dopo gli rispondiamo, ma finitela!”.

Peccato però che Adinolfi non ne voglia sapere di smettere, continuando a controbattere, e a quel punto Don Patrizio si è letteralmente scaldato: “Finiscila di dire st*onzate, la devi finire, tu sei il peggiore della Chiesa hai capito? Attraverso te non si va da nessuna parte”. E ancora: “Smettila, farlo parlare. Perchè stai parlando tu? Fai parlare lui adesso”. A far tornare la situazione alla normalità ci ha pensato Del Debbio: “Tirate giù i microfoni, non vi sente nessuno, silenzio!”.

