Il 20 gennaio 2025 Donald Trump giurerà per la sua seconda presidenza degli Stati Uniti. Alle spalle ha ben tre matrimoni e cinque figli. I primi tre sono Donald Jr., Ivanka ed Eric nati dal matrimonio con Ivana, dal secondo matrimonio con Marla Maples è nata Tiffany e da Melania (attuale moglie) è nato Barron, il più giovane. Molto spesso i ragazzi sono stati al centro del gossip per via della loro presenza durante gli eventi di Donald Trump e hanno scatenato diverse polemiche relative alla loro vita personale.

Tutti e 5 sono spesso coinvolti in impegni politici, e dai social si è scatenata tanta curiosità nei loro confronti: cosa fanno? Dove vivono? Che rapporto hanno con Melania? Insomma, tantissime domande sui figli di uno dei presidenti più discussi della storia. Iniziamo a scoprire chi è Donald Trump Jr., figlio di Ivana e nato nel lontano 1977. Quest’ultimo si è laureato in finanza ed è sempre stato molto legato alla famiglia, in particolare a Eric e Tiffany ai quali aveva anche dedicato un post su Instagram.

Figli di Donald Trump, le lauree, i matrimoni e i nipoti del Presidente degli Stati Uniti

Passiamo ora a Ivanka Trump, figlia di Ivana e Donald Trump. Secondo molti è la preferita del presidente, e oggi è un’imprenditrice e modella laureata in business. A sua volta ha tre figli avuti dal marito Jared Kushner: Theodore James, Arabella Rose e Joseph Frederick. Dei cinque figli, Ivanka è in assoluto la più attiva di tutti sui social network e anche quella più conosciuta e popolare. Un altro dei figli di Donald Trump è Eric Trump, che è il terzogenito nato da Ivana nel 1984. Anche lui si è laureato in finanza a Washington e ha un legame speciale con il padre.

Nel 2014 si è unito in matrimonio con Lara Trump e ha avuto due figli: Carolina Dorothy e Erik Luke. Una delle figlie di Donald Trump è Tiffany Ariana Trump, unica figlia del presidente e Marla Maples, sua ex moglie prima di Melania. Laureata in Legge, si è sposata nel 2022 con Michael Boulous. I due hanno documentato la cerimonia sui social mostrando la splendida location e il matrimonio in grande stile. Infine abbiamo Barron, il più giovane di tutti. Nato nel 2006, si è diplomato poco tempo fa, ed è il figlio nato dall’amore con Melania.