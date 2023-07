Donald Trump/ “Farei trovare l’accordo tra Putin e Zelensky in 24 ore”

Joe Biden non è in grado di trattare con i leader mondiali: Donald Trump non ha dubbi. Intervistati da “Sunday Morning Futures”, programma di Fox News condotto da Maria Bartiromo, l’ex presidente americano ha spiegato di avere un piano per garantire la pace in Ucraina entro 24 ore dalla riconquista della Casa Bianca, grazie al possibile accordo tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

UCRAINA, RUSSIA, EUROPA/ "Dal corpo di pace alla dittatura Ue, cosa mi ha detto papa Francesco"

Nel corso del suo intervento, Trump ha sottolineato di vantare un buon rapporto sia con Zelensky, sia con Putin, puntando il dito contro l’attuale capo della Casa Bianca, a suo avviso incapace di trattare con le potenze internazionali. “Queste sono persone intelligenti, incluso il presidente francese Macron. Potrei esaminare l’intero elenco di persone, compreso Putin”, le parole del tycoon: “Queste persone sono acute, dure e generalmente cattive. Sono cattive e sono al top del loro gioco . Abbiamo un uomo che non ha idea di cosa stia succedendo. È il momento più pericoloso nella storia del nostro Paese”.

UCRAINA/ Così l'ingresso di Kiev nella Nato avvicina la guerra atomica

Donald Trump e il piano per la pace in Ucraina

Soffermandosi sul percorso per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina, Trump ha rimarcato di conoscere molto bene Zelensky, stesso discorso per Putin: “Ho avuto un buon rapporto, molto buono con entrambi. Vorrei dire a Zelensky: ‘Basta , devi fare un accordo’. Dirò a Putin: ‘Se non fai un accordo, daremo loro molto, più di quanto abbiano mai avuto, se necessario’. Farò un accordo in un giorno”. Un giorno”. Non è la prima volta che l’ex presidente americano promette uno stop alla guerra immediato. Già a fine marzo, sempre ai microfoni di Fox News, aveva garantito la risoluzione in 24 ore: “Si deve svolgere un negoziato molto facile, ma non voglio dirvi quale, altrimenti poi non lo posso usare. Ma è molto facile risolverò le cose in un giorno, la pace tra di loro. Ora siamo già ad un anno e mezzo, è molto lungo, non riesco ad immaginare che non succeda niente. La cosa cruciale è che si deve fermare la guerra perché si sta obliterando l’Ucraina”, le sue parole.

LEGGI ANCHE:

Usa: "Ucraina userà bombe a grappolo a breve"/ Putin minaccia: "Lo farà anche Russia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA