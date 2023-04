Donatella Moretti, chi è/ Dal Cantagiro a Sanremo: “La canzone era cultura”

Donatella Moretti, chi è la cantante

Donatella Moretti sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 20 aprile, di Oggi è un altro giorno. Nata a Perugia nel 1942, Donatella Morteii ha partecipato al Cantagiro 1962 nel girone B dedicato agli esordienti e ne uscì vittoriosa con il brano “L’abbraccio” e ottenne il terzo posto nella classifica generale. Intervistata da Il Giornale Off la cantante ha ricordato come è iniziata la sua carriera:

“Mia mamma mi portò a fare i provini alla RCA, in seguito mandammo la registrazione al Cantagiro. Cantai una canzone di Mina… L’autore di Novia, Prieto, sentì il mio provino e la RCA mi mise sotto contratto. Fu lui che mi scrisse la canzone L’Abbraccio, con cui partecipai al Cantagiro. Fu il mio primo successo”. Nel 1967 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Una ragazza”: “Ricordo che era l’anno in cui morì Tenco, un evento che mi toccò molto e ancora oggi lo sento dentro come qualcosa di importante”.

Donatella Moretti: la carriera anche in tv e radio

Nella sua lunga carriera, Donatella Moretti ha interpretato i grandi successi della canzone leggera italiana, lavorando al fianco di artisti come Lucio Battisti, Roberto Vecchioni, Gino Paoli, Giorgio Gaber, Franco Califano, Ennio Morricone, Bacalov, Bindi e tantissimi altri. Moretti è stata anche una giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva. In Radio ha condotto “Carta Bianca” e in tv “Tu che ne dici?”, “Plurale femminile” e “Senza tanti complimenti”. Nel 2020, a 19 anni di distanza dall’ultimo disco, ha pubblicato l’album “2020”, 12 canzoni della sua vita più l’inedito “Terra persa”. Parlando dei talent show su Il Giornale Off, Donatella Moretti ha detto: “Io vengo da un momento storico in cui la canzone, bella o brutta che fosse, era un oggetto di cultura e non di mero spettacolo“.

