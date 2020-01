DONATELLA RETTORE/ “Bettino Craxi? Squallido anniversario perchè…” (Domenica In)

Donatella Rettore è e rimarrà sempre un’icona della musica italiana. Anche adesso che la cantante è presente persino in altri settori dello spettacolo. A febbraio per esempio sarà al Carnevale di Putignano con un concerto, previsto per la fine del mese. Oggi, 26 gennaio 2020, Donatella Rettore sarà invece ospite di Domenica In per raccontarsi a tutto tondo. 45 anni di carriera e tanti successi, oltre che aneddoti interessanti. “Ero l’unica vestita, perchè io facevo la cattiva. Una cantante lirica che pur di cantare faceva prostituire la nipote”, dice a Movie Mag parlando del cameo nel Paganini di Klaus Kinski (1989). “C’era un andirivieni di te*te”, dice ancora parlando delle riprese della pellicola drammatica, divertita da quel ruolo così distante dalle sue corde. Alcuni giorni fa, la Rettore invece ha voluto ricordare Bettino Craxi in occasione dell’anniversario della sua morte. “Oggi è un triste anniversario, così come è triste e squallido chi ancora parla male di te e non vuole riconoscere i tuoi meriti”, scrive, “ma solo i tuoi sbagli. Questa penisola con te era fiorente e rispettata, nessuno si sarebbe mai permesso di darti del burattino, come invece è successo ora all’attuale Presidente. Troppe cose sono peggiorate”. Clicca qui per leggere il post di Donatella Rettore.

DONATELLA RETTORE, IL DRAMMA DEL FIGLIO MAI NATO

Donatella Rettore ha contribuito a fare la storia della musica italiana. Anche se una grossa fetta di pubblico l’ha sempre sostenuta, l’artista però non si è mai sentita del tutto accettata dai suoi connazionali. “La Donatella di adesso deve molto a una compilation del 2002, realizzata da esponenti della scena underground-indipendente, dai Soerba ad Andy dei Bluvertigo”, ha dichiarato a Io Donna, “ognuno di loro si è autoprodotto una cover di un mio brano e ne rimasti colpita”. Anche all’estero, dove per lo più si ascolta il punk, sono presenti dei fan di Donatella. “L’attenzione dei fan mi inorgoglisce, anche se devo dire che alcuni hanno la puzza sotto il naso”, aggiunge. Non è mai diventata madre, anche se con il marito Claudio Rego si è ritrovata a fare i conti con un lutto. “Forse è stato meglio così”, dice, “se avessi concepito un figlio malato sarei morta di dolore. Ho avuto altri figli nella vita, otto in tutto, i miei cani, i miei pelosi”. Nonostante il profondo amore per i bambini e per gli animali, soprattutto per i suoi tre Border Collie, Donatella non può fare a meno di considerarsi anarchica a tutto tondo. “So condurre un cane, ma mi faccio anche condurre, perchè gli animali e gli esseri viventi sono liberi e devono restare tali”; sottolinea. Non sono rare in effetti le foto su Instagram che vedono la cantante al fianco dei suoi amici a quattro zampe. Una delle ultime è con Elvis, che con Cocò e Lupo formano la famiglia pelosa della Rettore.

